Et israelsk smykkefirma ved navn Yvel er i gang med at producere, hvad der meget vel kan være verdens dyreste mundbind med en pris på 1,5 millioner dollar svarende til omkring 9,4 millioner kroner.

Det siger ejeren af firmaet Isaac Levy onsdag.

Mundbindet er lavet af 18 karat guld og belagt med 3600 sorte og hvide diamanter. Det er desuden udstyret med et filter, der skal beskytte mod op til 99 procent af alle viruspartikler, siger Isaac Levy.

Han oplyser, at firmaet laver det noget specielle mundbind på bestilling fra en unavngiven kunde baseret i USA.

- Jeg tror ikke, at kunden kommer til at bruge det i supermarkedet, men han kommer til at bruge det hist og her. Det er jeg sikker på, siger Levy.

Han beskriver kunden som en kinesisk kunstsamler bosiddende i USA.

- Han er en ung kunde, der har været hos os længe. Han er meget charmerende, meget udadvendt, meget rig, og så kan han godt lide at skille sig ud, siger Isaac Levy.

Ejeren af smykkefirmaet siger også, at han planlægger at aflevere masken personligt, når den er færdig i oktober.

/ritzau/Reuters