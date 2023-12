»Mor, hjælp!«

19-årige Zhafirah Zahrim Febrina kigger ind i kameraet på sin telefon.

Hendes ansigt er dækket af aske, og hun virker udmattet og desorienteret.

Hun er én af de mange vandrere, der søndag blev overrasket, da vulkanen Marapi i Indonesien gik i udbrud.

Terrified volcano survivors escape alive after eruption of Marapi volcano in Indonesia pic.twitter.com/S2s8hquN1b — Breakingnews (@janetking851241) December 4, 2023

Bjerget spyede ild, gløder, lava og en tre kilometer askesky op i luften og dækkede himlen og de omkringliggende landsbyer.

Indtil videre er 11 fundet døde, mens 26 andre er blevet meldt savnede.

Zhafirah er en af de heldige.

Hun og hendes 18 klassekammerater blev fanget på bjerget, da vulkanen gik i udbrud, skriver AFP og The Guardian.

Eleven climbers were found dead in Indonesia and 12 were missing after the Marapi volcano erupted in West Sumatra https://t.co/sZ2cmvEmZb pic.twitter.com/8sEVhOaDPP — Reuters (@Reuters) December 4, 2023

Men hun blev reddet og opholder sig nu på et hospital i området med sin far og onkel.

»Hun gennemgår et enormt traume,« fortæller hendes mor, Rani Fadelani.

»Hun er påvirket psykisk, fordi hun så sine forbrændinger, og hun måtte også udholde smerten hele natten.«

Billederne af hende og andre overlevende er blevet delt af mange på de sociale medier.

11 de los 50 montañistas atrapados, mueren luego que fueran sorprendidos por la erupción del Volcán Monte Merapi de #Indonesia. (Diciembre 03, 2023). #Volcano #Eruption pic.twitter.com/lrDvCpYBxg — EL GRAN DESPERTAR (@destapandolose1) December 4, 2023

Videoerne viser, hvordan de er smurt ind i skidt, og flere af dem har også fået brandsår.

»Nogle lider af forbrændinger, fordi det var meget varmt, og de er blevet bragt til hospitalet,« siger Rudy Rinaldi, leder af West Sumatra Disaster Mitigation Agency til AFP.

»Dem, der er såret, var dem, der kom tættere på krateret.«

I alt var der ifølge BBC 75 vandrere i området søndag, da Marapi gik i udbrud. De fleste af dem blev evakueret og kom sikkert ned fra bjerget.

Marapi er en af de mest aktive af Indonesiens 127 vulkaner, og den er også meget populær blandt vandrere.