Det så ud til at gå ret godt med smittetrykket på ferieøen Mallorca. Men med turisterne kom også smitten.

Nu advarer myndighederne. For man ved nemlig ikke, hvordan fremtiden ser ud.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at undgå et kæmpe udbrud nu. Mange mennesker her lever af turisme og har ikke haft en indkomst siden april sidste år,« siger Alexandra Wilms, der er talsperson for turistministeriet på øgruppen Balearerne.

Hun advarer om, at der hurtigt kan ske ændringer, der vil have konsekvenser for turismen. Hun beskriver ikke, hvilke konsekvenser det kan være.

I løbet af kun en uge er over 800 mennesker blevet bekræftet smittede.

De fleste af dem er i alderen 16 til 29 år, og man har en formodning om, at det er nogle af de ikkevaccinerede unge, der har færdiggjort deres studier og tager til ferieøen for at fejre det, som har spredt smitten.

En koncert, hvor kontrollen af coronapas ikke blev overholdt, skal have været en del af forklaringen på, at advarselslamperne blinker rødt igen.

For at komme til øen skal du dog vise et coronapas.