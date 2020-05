I det seneste døgn er 346 briter med coronasmitte døde. Døgnet forinden var dødstallet 626.

Der er opmuntrende meldinger fra Storbritannien i kampen mod coronavirusset.

Jonathan Van-Tam, vicesundhedsdirektør hos de britiske sundhedsmyndigheder, siger, at han er sikker på, at smittetrykket i landet er under 1.

Det betyder, at hver person, der er smittet med coronavirus, smitter under én person. Fortsætter denne udvikling, bliver smitteudbredelsen mindre og mindre.

Van-Tams udtalelse er kommet på regeringens daglige coronapressemøde i London.

Her kom det også frem, at antallet af registrerede døde med coronasmitte er faldet kraftigt i det seneste døgn i Storbritannien.

I det seneste døgn er der meldt om 346 dødsfald blandt briter med coronasmitte, siger regeringen sidst på eftermiddagen lørdag.

Døgnet forinden var det 626.

Herefter er i alt 31.587 coronasmittede briter meldt døde.

Det har dog ofte vist sig, at indrapporteringen af dødsfald i weekenden er mindre end det faktiske antal.

Samtidig er de daglige tal fra Italien også indløbet. Italien, der som Storbritannien er hårdt ramt af pandemien, meldte sidst på eftermiddagen lørdag, at yderligere 194 personer med coronasmitte er døde siden fredag.

Fredag var dødstallet 243.

I alt er der nu meldt om 30.395 døde italienere med coronasmitte.

Antallet af syge under intensiv behandling i Italien er faldet fra 1168 til 1034.

I Storbritannien ventes det, at premierminister Boris Johnson søndag vil fremlægge en plan for, hvordan og hvornår restriktionerne i landet lempes eller ophæves.

Grant Shapps, der er transportminister, siger på pressemødet lørdag, at briterne måske skal til at vænne sig til at cykle noget mere.

I hvert fald sagde ministeren, at når udgangsrestriktionerne lempes, vil det være en god idé at gå eller cykle på arbejde.

Det skal hindre et pres på de offentlige transportmidler, som skal fungere med en coronasikker afstand mellem de rejsende.

/ritzau/Reuters