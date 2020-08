Et motorcykeltræf i South Dakota med over 365.000 deltagere har øget smittespredningen i delstaten.

Flere amerikanske delstater i Midtvesten melder torsdag om det højeste antal nye smittetilfælde siden pandemiens begyndelse.

Iowa, Minnesota, North Dakota og South Dakota har alle registreret den hidtil største stigning af nye tilfælde det seneste døgn.

Allerede i begyndelsen af august var der tegn på, at smitten var ved at brede sig fra delstaterne i det såkaldte solskinsbælte - heriblandt Californien, Florida og Texas - og videre mod Midtvesten.

Det sagde dr. Deborah Birx, der er en del af Det Hvide Hus' særlige indsatsteam mod coronapandemien, på et pressemøde 1. august.

North Dakota melder om 330 nye smittede torsdag, mens nabostaten South Dakota har registreret 623 nye tilfælde, Iowa 1288 og Minnesota 1154.

Det er det højeste antal i løbet af 24 timer under pandemien i de fire stater.

I South Dakota er antallet af smittede taget til, efter at et årligt motorcykeltræf tiltrak over 365.000 personer fra hele USA til byen Sturgis fra den 7. til den 16. august.

/ritzau/Reuters