Det startede med et corona-sikkert albue-knub.

Få timer efter Donald Trump gav en ultrakort presse-briefing og derefter uden at svare på ét eneste spørgsmål overlod podiet til vicepræsident Mike Pence, gik de to tilbageværende demokratiske præsidentkandidater Joe Biden og Bernie Sanders på scenen til deres første to-mands tv-duel.

Det to mænd, der begge er sidst i 70'erne, startede debatten med et smittesikkert albue-knub. Og herefter gik det hårdt udover Donald Trump, der allerede i de mellemliggende tre timer havde høstet massiv kritik for dét, CNN kalder en 'stærkt utilstrækkelig pressekonference '.

»Vi har virusudbruddet under fantastisk kontrol,« sagde Donald Trump i komplet modstrid med sin egen corona-ekspert, Anthony Fauci, der få timer forinden havde antydet, at to ugers total nedlukning af USA, ikke var nogen dårlig idé og at amerikanerne i øjeblikket slet ikke gør nok for at begrænse smitten.

Joe Biden og Bernie Sanders startede nattens tv-debat med et smittesikkert album-knub. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters Vis mere Joe Biden og Bernie Sanders startede nattens tv-debat med et smittesikkert album-knub. Foto: KEVIN LAMARQUE - Reuters

»Vi har en præsident, der hver gang han åbner munden gør tingene værre for hele USA. Og der første, vi må gøre i vores bekæmpelse af sygdommen, er, at få præsidenten til at holde mund,« sagde Bernie Sanders under tv-debatten, der på grund af coronavirus-krisen blev afholdt uden tilskuere.

Efter den oprindelige plan skulle debatten imellem Bernie Sanders og Joe Biden havde fundet sted i en koncertsal i Phoenix, Arizona. Men på grund af coronavirussen, der har nu smitte mindst 3.300 amerikanere og har kostet 63 mennesker livet, var debatten flyttet til CNN's tv-studier i Washington D.C..

Bernie Sanders, der efter sidste uges primærvalg i bl.a. Michigan halter kraftigt bagefter sin modkandidat Joe Biden, langede ud efter USA's private sundhedssystem, hvor et sted imellem 80 og 90 millioner enten er helt uden sygeforsikring eller ikke har tilstrækkelig sygeforsikring.

»Vi bruger procentmæssigt godt dobbelt så meget på vores sundhedssystem som alle andre vestlige lande. Men alligevel har vi næsten 90 millioner borgere, der ikke har råd til at søge behandling for coronavirussen. Det er en skamplet,« sagde Bernie Sanders.

Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Joe Biden. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Bernie Sanders. Foto: MANDEL NGAN - AFP Vis mere Bernie Sanders. Foto: MANDEL NGAN - AFP

Joe Biden, der går ind for at beholde dele af det eksisterende private system og samtidig styrke den såkaldte 'Obama Care', påpegede, at et offentligt sygesikringsystem ikke lader til at hjælpe Italien under den nuværende krise.

Efter et spørgsmål fra panelet lovede Joe Biden desuden, at han snart ville udpege en vicepræsidentkandidat. Og i samme åndedrag lovede Barack Obamas 77-årige vicepræsident, at denne mulige vicepræsident ville blive en kvinde, en progressiv kvinde.

»Vi bliver nødt til at starte udviklingen et sted. Og der er masser af fantastiske kvindelige kandidater,« sagde Joe Biden.

Tirsdag afholdes der primærvalg i Florida, Arizona, Ilinois og Ohio. Joe Biden forventes at vinde i alle fire stater. Og mange eksperter spår, at Bernie Sanders snart vil trække sig ud af valgkampen.