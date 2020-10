Der er indført natligt udgangsforbud i flere franske storbyer i et forsøg på at dæmpe voldsom smittespredning.

For første gang siden coronapandemien brød ud, er der registreret over 30.000 smittede med coronavirus i Frankrig på et enkelt døgn.

Det oplyser de franske sundhedsmyndigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt er der bekræftet 30.621 nye smittetilfælde over de seneste 24 timer. Det er et markant hop sammenlignet med gårsdagens 22.591 smittetilfælde.

Tallene kan primært bruges til at se udviklingen i coronasmitten over sommeren og efteråret, og den kan ikke sammenlignes direkte med smittetallene i foråret, hvor langt færre blev testet.

Men den seneste tid er smittetrykket steget voldsomt i Frankrig.

Onsdag indførte den franske præsident, Emmanuel Macron, udgangsforbud mellem klokken 21 og 06 i flere byer.

Det gælder hovedstaden Paris og otte andre storbyer, hvor smittespredningen er høj.

Det seneste døgn er der registrerer 88 nye dødsfald med corona, hvormed det officielle dødstal i Frankrig er steget til 33.125.

Torsdag er i alt 1750 personer indlagt på intensiv med covid-19 på franske hospitaler. Det er en stigning på 77 siden onsdag.

Antallet af nye indlagte på intensiv har været stigende flere dage i træk, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge sundhedsminister Oliver Veran har Frankrig på nuværende tidspunkt omkring 5800 intensive sengepladser.

Da pandemien toppede i begyndelsen af april, var flere end 7000 coronapatienter indlagt på intensiv i Frankrig. Antallet faldt drastisk i slutningen af juli, men har lige siden været stigende.

Det er ikke kun i Frankrig, at det går den gale vej. Samme tendens har ført til nye og omfattende restriktioner i flere Europæiske lande.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har torsdag advaret om, at smittespredningen i Europa er "dybt bekymrende".

Advarslen kom fra Hans Kluge, der er leder af WHO's europæiske gren, på et pressemøde i København.

- Covid er nu den femtestørste dødsårsag, og grænsen på 1000 dødsfald om dagen er nået, sagde han ifølge AFP.

Han opfordrede samtidig europæiske regeringer til at "optrappe" coronarestriktioner - og at lade totale nedlukninger være sidste udvej.

/ritzau/