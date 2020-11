Mens smitten i september begyndte at stige i Danmark og andre europæiske lande, så det anderledes ud i Sverige.

Med en 'bæredygtig' strategi, som eksperter kaldte det, var det lykkedes vores svenske naboer at undgå store coronaudbrud.

Men nu er der imidlertid noget, der tyder på, at strategien ikke har været helt så bæredygtig alligevel. I hvert fald hvis man kigger på Sveriges coronatal for de seneste uger.

Onsdag lød det seneste døgns smittetal på 4.467, og det er således i det leje, som landet har ligget på siden slutningen af oktober, hvor antallet af smittede lå på lidt over 1.000. Samtidig var der indlagt 131 patienter på intensiv i Sverige. Det er mere end en fordobling fra de 63 patienter, der var registreret 1. november.

For to måneder siden var der kun 12 intensivpatienter med corona.

Det stigende antal har nu fået Sverige til at indføre flere restriktioner.

Allerede i begyndelsen af november blev det indført, at der ikke måtte sidde mere otte personer ved samme bord på en restaurant i flere af landets regioner.

»Vi ved, hvor farligt det er. Vi har næsten 6.000 mennesker, som er døde. Flere og flere sengepladser på hospitalernes intensivafdelinger bruges nu til behandling af patienter med covid-19. Det pusterum, som vi fik i sommer, er forbi,« lød det i den forbindelse fra Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

Onsdag føjede landets regering så mere til listen over restriktioner. I et forsøg på at bremse smitten har man nu valgt at forbyde salg af alkohol efter klokken 22.

»Desværre ser det ud til, at vi går mod mørkere tider, når det gælder smittespredning. Alle kurver går den forkerte vej,« sagde Stefan Löfven på et pressemøde onsdag.

Samtidig advarede han om, at Sverige risikerer at havne i samme situation, som de var i i foråret, hvor coronasituationen i landet kostede tusindvis af liv.

»Regeringen vil fortsat tage de beslutninger, der skal sikre folks liv, helbred og job. Men det er alles ansvar at gøre, hvad de kan, for at forhindre smittespredning.«

6.082 personer er døde i Sverige med corona, og ifølge Reuters er antallet af coronarelaterede dødsfald målt på antallet af indbyggere flere gange højere i Sverige end i de andre nordiske lande.

Tal fra den internationale statistikbank Statista viser også, at der i Sverige har været cirka 584 dødsfald for hver million indbyggere.

Stigning i store dele af Europa

Sammenligner man derimod Sverige med andre europæiske lande, ser billedet noget anderledes ud.

I Belgien har der været cirka 1.186 dødsfald for hver million indbyggere, mens det tal ligger på henholdsvis 750 i Storbritannien, 859 i Spanien og 727 i Italien.

Onsdag registrerede Storbritannien 595 coronarelaterede dødsfald på bare et døgn, og dermed blev landet også det første i Europa, som krydsede grænsen for 50.000 coronarelaterede dødsfald – i alt 50.365.

I Italien har man i alt registreret 42.953 dødsfald, mens man i Frankrig har registreret 41.062 dødsfald.

Men trods det høje antal samlede dødsfald i de tre lande, så er det altså fortsat Belgien, der ser ud til at være hårdest ramt i Europa. De 1.186 dødsfald for hver million indbyggere er uden sammenligning det højeste på kontinentet.

Til sammenligning er tallet 129 i Danmark.