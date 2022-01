Antallet af positive coronatest er i rivende vækst på den spanske ø Gran Canaria.

Med mere end 31.000 nye smittetilfælde registreret den seneste uge har øen slået ugentlig rekord.

Det er så mange, at formanden for øens sammenslutning af læger, Ana Joyane, allerede tidligere på ugen gav udtryk for stor bekymring over situationen.

»Vi behandler mellem 60 og 70 patienter om dagen. I går behandlede jeg 68 patienter. Det er brutalt og næsten det dobbelte af, hvad der er rimeligt. Situationen er ikke holdbar,« siger hun til lokalavisen Canarias7.

En af de læger på Gran Canaria, der arbejder på højtryk for at teste øens borgere, er Hege Strømsnes.

Hun arbejder på det norske lægecenter i Arguineguín og har gjort det de sidste syv år. Men aldrig før har hun skulle løbe så stærkt på sine arbejdsdage.

Til det norske Dagbladet forklarer hun, hvordan smitten er stukket af den seneste tid. På daglig basis tilser hun mellem 20 og 30 patienter.

Hege Strømsnes noterer sig dog, at størstedelen af de smittede ikke bliver særligt syge.

»Den gode nyhed er, at de fleste ikke bliver alvorligt syge. Jeg har selvfølgelig mange patienter, der er pensionerede. De får også corona, selvom de er blevet vaccineret tre gange, men har næsten ingen symptomer,« fortæller hun til Dagbladet og fortsætter:

»Vores kapacitet er på bristepunktet, men vi har en meget høj tærskel for at sige nej til folk. Vi forsøger altid at finde en løsning. Der skal meget til, for at vi siger nej til folk.«.