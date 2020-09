Et kirkebryllup i den amerikanske stat Maine i starten af august efterlod syv mennesker døde og 170 smittede med coronavirus. Ingen af dødstilfældene var dog gæster til selve brylluppet. Det skriver avisen Washington Post.

De mange smittede er blevet opsporet af Maines center for sygdomskontrol, og de har alle forbindelse til selve bryllupsfesten, der blev holdt på Big Moose Inn i Millinocket, en by med bare 4.000 indbyggere.

Gæsterne bar ikke ansigtsmasker, og de så stort på at holde afstand. Det betød, at der ti dage efter brylluppet var over 20 gæster smittet med covid-19. Og det tal fortsatte med at stige.

Der var 65 gæster med til festen på Big Moose Inn, selv om staten har indført et maksimum på 50 gæster. Restauranten har indrømmet, at de har lavet en fejl, da de så på reglerne om kapaciteten til festen. Men de ansatte havde mundbind på, og rengøringen var ekstra stor.

Big Moose Inn ligger lidt uden for byen Millinocket i Maine.

Alligevel lykkedes det at sætte festen i forbindelse med adskillige virusudbrud over hele staten Maine.

Nu er syv mennesker – der ikke var med til festen – døde. Det inkluderer seks personer på et alderdomshjem hele 170 km borte. Hjemmet har også 39 smittede.

Der blev fundet flere end 80 smittede i et fængsel 370 kilometer borte, hvor en af de ansatte var med til selve festen på Big Moose Inn. Andre 10 formodede smittede blev fundet i en baptistkirke.

For det lokale samfund, som netop havde slækket på reglerne, der var indført på baggrund af coronapandemien, var det en brutal opvågning. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Brylluppet blev holdt i Tri-Town Baptist-kirken.

»Da vi hørte om udbruddet .. så gemte alle sig,« sagde Cody McEwen, der er borgmester i den lille by.

»Lige så snart udbruddet skete, så lukkede vi byen helt ned igen.«

Guvernøren for Maine, Janet Mills, udsendte torsdag en advarsel til de 1,3 millioner indbyggere i staten.

»Sådanne udbrud truer med at ødelægge, hvad vi allerede har opnået,« siger hun.

Her ses byen Millinockets centrum.

»Covid-19 er ikke noget, der sker på den anden side af hegnet. Det er i vore haver.«

Superspredere er blevet rapporteret over hele verden, siden pandemien startede for lidt over et halvt år siden.