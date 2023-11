Den hastige spredning af luftvejsinfektioner hos børn i Kina, har skabt panderynker over hele verden.

For en luftvejsinfektion fra Kina har før lagt verden ned i forbindelse med covid-19.

Men kineserne forsikrer nu, at der ikke er tale om en ny farlig virus.

Det skriver China Daily.

Kineserne har forklaret WHO, at mange børn for tiden er ramt af forskellige luftvejssygdomme, men at der ikke er tale om en ny virus. Foto: Cfoto/SIPA/Ritzau Scanpix Vis mere Kineserne har forklaret WHO, at mange børn for tiden er ramt af forskellige luftvejssygdomme, men at der ikke er tale om en ny virus. Foto: Cfoto/SIPA/Ritzau Scanpix

På et pressemøde søndag forklarede de kinesiske sundhedsmyndigheder, at de mange forskellige infektioner, der specielt har ramt børn, især skyldes influenza, RF-virus, og kold lungebetændelse.

Flere kinesiske sygehuse er blevet nærmest belejret af forældre, der kommer med deres syge børn.

Det har da også fået verdenssundhedsorganisationen WHO til at reagere. Organisationen bad forleden kineserne om at dele deres viden om sygdommen.

En hidtil ukendt type af lungebetændelse har spredt sig hastigt specielt i den nordlige del af Kina. Det har den gjort siden oktober.

De kinesiske myndigheder tilskriver de mange tilfælde ophævelsen af covid-19-restriktioner og spredningen af almindelige sæsonbetonede sygdomme som influenza og andre bakterielle infektioner.

Det globale overvågningssystem for sygdomsudbrud, Promed, advarede i sidste uge direkte om en epidemi af en 'udiagnosticeret lungebetændelse' hos børn.

Promed skrev blandt andet:

»Den aktuelle situation indikerer et udbredt udbrud af udiagnosticeret lungebetændelse. Det er slet ikke klart, hvornår dette udbrud begyndte, men det er usædvanligt for så mange børn at blive ramt så hurtigt.«

Men nu er Kina altså kommet med nogle svar til WHO og alle andre.

Flere andre lande har også oplevet flere tilfælde af luftvejsinfektioner i tiden efter corona.

I Danmark har mange børn været indlagt med RS.

WHO meddeler, at man stadig holder tæt øje med situationen i Kina, og er i løbende kontakt med de kinesiske sundhedsmyndigheder.