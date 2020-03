345 corona-smittede, men foreløbig ikke et eneste dødsfald.

Sådan lyder den officielle statistik fra Singapore, hvor ikke meget bliver overladt til tilfældighederne.

Heller ikke når det gælder mulige coronasmittede og deres omgivelser.

Ifølge britiske BBC arbejder et stort antal detektiver og embedsmænd energisk på at opspore og kortlægge enhver mulig smitteperson i den asiatiske østat.

Tilsyneladende med stor succes.

Singapore har trods mindst 345 corona-tilfælde ikke opgivet stadig at forfølge en særdeles nidkær inddæmningsstrategi, som tilsyneladende fortsat har udskudt det første dødsfald i skrivende stund.

Og på regeringens officielle corona-hjemmeside kan man dagligt i detaljer få et uhyre detaljeret overblik over udviklingen.

Her er man knap så optaget af hensynet til den enkelte smittebærers privatliv, som blandt andre danske myndigheder er.

Under optegnelserne for 17. marts kan eksempelvis se, at Singapores nye sag nr. 255 drejer sig om importeret smitte fra en 44-årig mand fra Sverige med arbejdstilladelse i Singapore. Han var i Norge, Danmark og Sverige i perioden 1.-9. marts.

Corona-efterforskerne har i alt opsporet foreløbig omkring 6.000 mennesker i forsøget på at inddæmme smitten.

Det er sket ved en kombination af intens videoovervågning, almindelig politi-efterforskning og klassisk detektivabejde. Ofte udsprunget af en grundig afhøring af den mulige smittebærer og dennes omgangskreds på det seneste.

I alt er der blevet opsporet 6.000 mennesker hidtil ved hjælp af en kombination af optagelser i CCTV, politiets efterforskning og gammeldags, arbejdskrævende detektivarbejde – som ofte starter med et simpelt telefonopkald.

Arbejdsmetoden har været i brug, efter en gruppe på 20 turister fra den kinesiske by Guangxi i midten af januar kom til Singapore for at besøge nogle af østatens seværdigheder.

Deres rejseplan omfattede blandt andet en populær helsebutik, der sælger traditionelle kinesiske lægemidler som krokodilleolie og urteprodukter.

Butikkens ivrige salgskvinde viste produkterne frem for hele den kinesiske rejsegruppe og masserede også helsende olier på deres arme.

Et par uger senere stod det klart, at kinesernes besøg i helseforretningen havde været en lokal virusbombe.

Den entusiatiske salgskvinde, hendes mand, deres seks måneder gamle baby, familiens indonesiske tjenestepige, to andre ansatte, en lokal rejseguide og to andre personer var blevet smittet fra den ene shoppingtur, som myndighederne gav sig til at kortlægge minutiøst.

Alle de ni smittede endte med at komme sig.

Siden er man fortsat med at følge et sofistikeret og omfattende kontaktsporingsprogram, der følger virussets kæde fra én person til den næste, hvorefter de mulige smittebærere bliver isoleret, så de ikke kan sprede coronaen videre.

»Ellers ville vi være endt som Wuhan. Hospitalerne ville blive overvældede,« siger Leong Hoe Nam, specialist i infektionssygdomme på det lokale hospital Mount Elizabeth Novena.

Med en enorm befolkningstæthed på næsten 8.000 mennesker pr. kvadratkilometer er Singapore et af de tættest beboede lande i verden. Derfor vil uidenticeret smitte være ekstra fatalt, vurderer myndighederne, som har forsøgt benhårdt at finde og isolere corona i tide.

Blandt andet også ved at indsætte efterforskere fra kriminalpoliti, narkoenheder og politiets efterretningstjenester i sporingsarbejdet.