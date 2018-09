En tysk atlet er blevet smidt ud af en sushi-restaurant efter at have spist over 100 tallerkener med rå fisk.

Jaroslav Bobrowski er en mand med en glubende appetit.

Indtil for nylig var han fast kunde hos Running Sushi i den bayerske by Landshut.

Men nu har ejeren fået nok af ham og givet ham forbud mod at vise sig i restauranten.

»Han spiser for fem personer. Det er ikke normalt,« siger restaurantejeren til den lokale avis Passauer Neue Presse.

Jaroslav Bobrowski fortæller avisen, at han gik ind på restauranten og betalte 19.50 euro (145 kroner red.) for sushi-buffeten lige som alle andre.

Han satte sig ned og spiste den ene tallerken sushi efter den anden, der kom glidende forbi ham på et lille rullebånd.

Da han var færdig kom ejeren ud, og sagde at han ikke længere var velkommen i restauranten.

»Jeg har fået forbud mod at komme der, fordi jeg spiser for meget,» siger Jarolsalv Bobrowski til lokalavisen.

Jaroslav Bobrowski dyrker triathlon på højt niveau og deltager i Iron Man-konkurrencer. Han har en fortid som bodybuilder.

Han lever efter en særlig diæt, hvor han intet spiser i 20 timer. Derefter spiser han til han er ved at revne.

Jaroslav Bobrowski konsumerede 100 tallerkener med sushi, før han nåede sit mæthedspunkt for rå fisk.