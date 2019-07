Klokken 10 svinger busserne ind på parkeringspladser, og hundredvis af turister af turister gør sig klar til to timer mod toppen.

Men allerede ved den første stigning begynder køen for at nå Preikestolen, som er en af Norges mest populære turistattraktioner.

»Området er så pakket med mennesker, at du nærmest mister følelsen af at være i naturen. Det er en voldsom menneskemængde. Der er så mange mennesker nu, at det er en cirkus-attraktion,« siger Rune Folkvord fra den norske naturfredningsforening til Dagbladet.

I juni har 64.354 personer taget turen til Preikestolen. Sidste år var det knap 20.000 færre nemlig 45.369 i samme måned. I alt besøgte 305.000 Preikestolen sidste år. Og det tal forventes højere i år.

Sidste år blev der bl.a. arrangeret filmaften ved Preikestolen.

Rune Folkvord, der selv bor lige i området, og første gang var oppe på Preikestolen som 12-årig, mener derfor, at man bør se på, hvordan man kan mindske trafikken til toppen. Især lufttrafikken. Efterhånden hænger der nemlig en del helikoptere over plateauet.

Rune Folkvord mener, at man som udgangspunkt selv skal være i stand til faktisk at gå derop. Det er ikke en menneskeret at komme op på Preikestolen, pointerer han.

Dagbladet møder den pågældende julidag en asiatisk kvinde, der på krykker er på vej op af den første stigning.

Hele rundturen tager ifølge Visit Norway 4-5 timer. Den er knap otte kilometer lang med en stigning på 350 meter og er kategoriseret som en ‘udfordrende’ vandreture.

Der har da også allerede været flere redningsaktioner på Preikestolen i år, end hele sidste år. Redningscentralen er nu begyndt at advare om, at folk skal klæde sig bedre på til den barske norske natur.

For Rune Folkvord handler det dog ikke kun om de mange mennesker, men alle de anlæg, der følger med. Parkeringsanlæg, toiletfaciliteter og andre bygninger, som ødelægger naturoplevelsen.

Derudover har den populære turistattraktion resulteret i et boom af krydstogtskibe i området ligesom turistbusserne skaber kaos på de små veje.

Den daglige leder af Preikestolen Helge Kjellevold erkender, at der her i højsæsonen kan være kø.

Men på grund af allemandsretten, mener han ikke, at man kan begynde at regulere, hvor mange mennesker, der er plads til.

»Vi kan ikke sige, at der er fyldt. Så må vi stedet bruge andre midler til at fordele trafikken,« siger han til Dagbladet.

De er dog ved at undersøge brugertilfredsheden.

Derudover skal informationskampagner gøre opmærksom på, at man kan komme hele året og gå ruten hele døgnet.