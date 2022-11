Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Store mængder af bakterier kan blive frigivet, når gletsjerne verden over smelter på grund af klimaforandringer. Bakterierne kan flyde ud i floder og søer.

Sådan lyder advarslen fra videnskabsfolk på det walisiske Aberystwyth University.

De siger, at deres studier gør det vigtigt at reagere hurtigt på den globale opvarmning.

De har studeret smeltevand fra otte gletsjere i Europa og Nordamerika og to steder i Grønland. Det skriver BBC.

To forskere fra Aberystwyth University er i gang med at måle på en af gletsjerne. Foto: Aberystwyth University Vis mere To forskere fra Aberystwyth University er i gang med at måle på en af gletsjerne. Foto: Aberystwyth University

Det har taget hundrede tusinde år for gletsjere at blive dannet. De består af langsomt bevægende is, der smelter i, hvad der nu betegnes som, en alarmerede hastighed. Det får vandstanden til at stige i verdenshavene.

Holdet fra universitetet i Aberystwyth antager, at det kan resultere i, at flere end 100.000 ton mikrober, som for eksempel bakterier, kan blive frigivet i vores omgivelser i løbet af de næste 80 år.

Holdets kalkuler baserer sig på et 'moderat' scenario for opvarmningen, som er udviklet af IPCC. Det er et internationalt panel af klimaeksperter.

Det forudser, at temperaturen vil være steget mellem to og tre grader celsius, når vi når frem til år 2100.

Der blev foretaget målinger på ti forskellige gletsjere. Foto: Aberystwyth University Vis mere Der blev foretaget målinger på ti forskellige gletsjere. Foto: Aberystwyth University

Mikrobiologen dr. Arwyn Edwards siger, at studierne for første gang klart viser en 'enorm mængde' mikroorganismer, der lever på overfladen af eller inde i verdens gletsjere.

»Antallet af mikrober, der bliver frigivet, afhænger meget af, hvor hurtigt gletsjeren smelter. Og dermed af, hvor meget vi fortsætter med at 'opvarme' vores planet,« siger han.

»Vi tænker på gletsjere som stort frossent vand. Men den vigtige lektie fra vores research er, at de også er økosystemer i sig selv.«

Nogle af de mikroorganismer, der findes på gletsjeren, kan være skadelige for mennesker.

»Risikoen er måske meget lille, men det kræver en omhyggelig vurdering,« siger han.