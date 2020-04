Han kører i egne tog og har eget hospital til familien.

Og takket være en utrolig superkrop behøver han angiveligt aldrig at gå på toilettet.

Tilmed har de mange millioner undersåtter mærkelig nok en trang til at klappe ivrigt eller græde hysterisk, når de tænker på ham. Og det sker tit på de kanter.

Nordkoreas gådefulde enehersker, Kim Jong-un, har trods sine (formentlig) kun 37 år allerede trukket flere overskrifter over hele verden, end mange andre statsledere kommer til i et langt liv.

'Ambition' var på et tidspunkt navnet på Kim Jong-uns særlige frisure, som alle studerende blev opfordret til at bestille hos frisøren. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere 'Ambition' var på et tidspunkt navnet på Kim Jong-uns særlige frisure, som alle studerende blev opfordret til at bestille hos frisøren. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Senest i den forløbne uge, hvor alverdens medier pludselig spekulerede i, om den enerådende diktator med den ubændige trang til hele tiden at affyre livsfarlige missiler virkelig var død.

Det er han så angiveligt ikke ifølge efterretninger fra den sydlige del af den koreanske halvø. Særlig her holder man konstant et meget vågent øje med den dunkle og uforudsigelige modpart i det lukkede broderland mod nord.

De to Korea'er er formelt stadig i krig, fordi man siden 1953 officielt kun har haft en våbenhvile som punktum for den blodige Koreakrig, som blev et af de første kapitler i Den Kolde Krig mellem USA og Sovjetunionen.

Kim Jong-uns familie har siddet tungt på magten i Nordkorea lige så længe.

Kim Jong-un som dreng. Iført en af de specialsyede general-uniformer. Billedet blev for nogle år siden frigivet af nordkoreansk tv. Foto: North Korean Central Television Vis mere Kim Jong-un som dreng. Iført en af de specialsyede general-uniformer. Billedet blev for nogle år siden frigivet af nordkoreansk tv. Foto: North Korean Central Television

Hans farfar, Kim Il-sung – kendt i landets propaganda som Den Store Leder – grundlagde det kommunistiske familiedynasti i 1948.

Ved hans død i 1984 overtog sønnen Kim Jong-il – Den Kære Leder – magten, som så i 2010 gik i arv endnu en gang til Kim Jong-un.

Han kaldes nu Den Store Efterfølger, efter at han allerede som smaskforkælet dreng fik lov til at få en forsmag på et utroligt luksusliv med tilhørende privilegier.

Da han fyldte otte år, stod han iført en specialsyet generaluniform med stjerner og ordner og tog imod landets rigtige generaler.

Kim Jong-un har efter sigende selv håndplukket medlemmerne af det populære, nordkoreanske pigeband Moranbong. Foto: Ed Jones/AFP Vis mere Kim Jong-un har efter sigende selv håndplukket medlemmerne af det populære, nordkoreanske pigeband Moranbong. Foto: Ed Jones/AFP

Selv om de formelt havde lederroller i verdens fjerdestørste stående hær, måtte de ærbødigt bukke og skrabe for den unge fødselar, hvis far på det tidspunkt sad på al magt i Nordkorea.

Men ifølge den nordkoreanske propaganda var Kim Jong-un allerede som lille dreng et rent vidunder. Han kunne køre bil som tre-årig, og som ni-årig vandt han alle sejlsportskonkurrencer og komponerede musik.

I bogen 'The Great Successor' ('Den Store Efterfølger', red.) beskriver den amerikanske journalist Anna Fifield, hvordan den unge diktatorsøn i sin barndoms paladser blev forskånet for bare antydninger af den hungersnød, der i 1990 sendte Nordkorea helt i knæ og kostede hundretusinder af nordkoreanere sultedøden.

I barndomshjemmet sørgede de særligt udvalgte kokke for lækkerier som grillet fasan, hajfinnesuppe, gedekød tilberedt efter særlig russisk opskrift, dampet skildpadde, schweizisk raclette-ost og delikat sushi med hummer, tun, japansk ravfisk, ål og kaviar.

Skydevåben har Kim Jong-un haft et særlig forhold til, siden han var dreng. I en alder af 11 år fik han foræret en rigtig militærpistol af amerikansk fabrikat – en Colt 45 – som han bar ved hoften. Foto: KCNA Vis mere Skydevåben har Kim Jong-un haft et særlig forhold til, siden han var dreng. I en alder af 11 år fik han foræret en rigtig militærpistol af amerikansk fabrikat – en Colt 45 – som han bar ved hoften. Foto: KCNA

Paladsets rummelige legerum var ifølge bogen også fyldt til bristepunktet med mere legetøj end i en stor vestlig legetøjsbutik.

Foruden bjerge af Lego og Playmobil fik diktatorens yndlingssøn lov til at forlyste sig med en rigtig bil, som farmand havde tilpasset til Nordkoreas nuværende leder.

Også amerikanske filmklassikere som 'Ben Hun', 'Dracula' og 'James Bond' blev han fortrolig med fra barnsben, hvor han sammen med sine søskende kunne nyde dem i den biograf, der var indrettet i familiens palads.

Den nordkoreanske leder taler i dag både tysk og engelsk, efter at han i årene 1993-2000 tog en vestlig uddannelse på en kostskole i Schweiz. Det er en familietradition, som også hans søskende har nydt godt af – alle dog under falske navne.

At han ikke er blødsøden, har han trods sin unge alder allerede flere gange bevist. Selv over for sin egen familie.

Og i februar 2017 blev hans halvbror Kim Jong-nam ryddet af vejen. I Kuala Lumpurs internationale lufthavn fik han smurt den ultragiftige nervegas VX i ansigtet, hvilket kort efter resulterede i hans død.

I 2013 skilte han sig definitivt af med en af sine mulige konkurrenter – onklen Jang Song-thaek.

Under et møde i det regerende arbejderpartiets politbureau blev den magtfulde mand pludselig anholdt og slæbt væk i et solidt greb af to uniformerede officerer.

Billeder fra nordkoreansk tv viste i 2013 anholdelsen af dikatorens onkel. Og på tidligere officielle billeder er han nu forsvundet Foto: Yonhap/Reuters/AFP/Ministry of Unification Vis mere Billeder fra nordkoreansk tv viste i 2013 anholdelsen af dikatorens onkel. Og på tidligere officielle billeder er han nu forsvundet Foto: Yonhap/Reuters/AFP/Ministry of Unification

Ifølge landets medier, fordi han var en »korrupt, narkopåvirket skørtejager optaget af at opbygge sin egen fraktion i det regerende parti«. Kort efter blev han henrettet sammen med to af sine nærmeste rådgivere.