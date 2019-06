Smallville-skuespilleren Allison Mack har erklæret sig skyldig i flere forbrydelser i forbindelse med det kontroversielle og hemmelige sekt-lignende netværk kaldet 'Nxivm'.

Og nu er Allison Mack, som risikerer op til 40 års fængsel, også anklaget for at tvinge datter af 'Dynasty'-stjernen Catherine Oxenberg, India Oxenberg, til at indtage maksimum 500 kalorier hver dag i et år.

Det er nemlig hvad sektens leder, Keith Raniere, mente, ville være en perfekt diæt for India Oxenberg.

»Da India og jeg blev tætte, ville de 'bruge' hende til at kontrollere mig. Allison prøvede at få India ned på en bestemt vægt. Og det var virkelig svært at være vidne til. Det var hårdt for hende,« har en kvinde, der bliver beskrevet som 'Nicole', sagt i retten ifølge The New York Post.

Allison Mack tvang nemlig India Oxenberg til at komme ned på 48,5 kilo for at tilfredsstille Keith Raniere.

Avisen har også beskrevet, hvordan flere vidner har fortalt, at Keith Raniere havde helt særlige præferencer for sine 'sex-slaver'. De skulle nemlig være tynde, lide af søvn-mangel og være 'kompatible'.

Catherine Oxenberg har fortalt PEOPLE, at Allison Macks opførsel er forfærdelig og foragtelig.

»Jeg vidste godt, at India var på en særlig diet, hvor hun kun måtte indtage mellem 500 og 900 kalorier. Men jeg havde ingen ide om, at det var i et helt år. Det er så mange lag af afsky. Når du tror, det ikke kan blive værre, så bliver det værre. Lagene af sadisme og ondskab er uendelige,« siger Catherine Oxenberg.

Her ses en tegning Keith Raniere, leder af sex-sekten, i retten.

Et andet tidligere medlem har fortalt, at Keith Raniere havde et hemmeligt kamera i et køkken i et af de mange hjem, hvor han havde sex-slaver boende.

Her ville han kontrollere slavernes indtagelse af mad. Når kvinderne spiste, ville Keith Raniere lave en 'grise-lyd' for at kontrollere og fokusere på, at de ikke skulle indtage for meget mad.

I april erklærede Allison Mack sig skyldig i at have en helt særlig rolle i sekten.

Hun var nemlig en form for 'master', der rekrutterede andre unge kvinder til at blive sex-slaver i gruppen til at have sex med blandt andre den 58-årige gruppeleder Keith Raniere.

Smallville-skuespilleren Allison Mack.

Rekrutteringen af kvinderne har blandt andet bestået i, at kvinderne skulle tage kompromitterende billeder af dem selv.

Disse billeder skulle ifølge anklagerne bruges mod dem som trussel om offentliggørelse, hvis kvinderne ønskede at forlade gruppen.

Dernæst skulle kvinder brændes med initialerne på Keith Rainere for at være mærket for livet. Dette blev filmet, mens andre medlemmer holdt den rekrutterede kvinde.

Det fremgik desuden ved retten, at et såkaldt pyramidesystem gjorde sig gældende i Nxivm-gruppen, hvor man skulle betale for at komme højere op i hierarkiet mellem slaver og mentorer.

Clare Bronfman er også anklaget i sagen.

Anklagerne i sagen hævder også, at der var en 'undergruppe' i Nxivm kaldet 'DOS'.

Den er beskrevet som et hemmelig samfund, kun for kvinder, hvor de var tvunget til at være Keith Ranieres sex-slave.

En anden af de sagsøgte i sagen er Clare Bronfman, som er arving til det store canadiske alkoholimperium Seagram.

Hun og hendes søster menes at have givet mere end 100 millioner dollar til gruppen.