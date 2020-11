Mandag aften stormede demonstranter i Armeniens hovedstad, Yerevan, landets parlamentsbygning.

De smadrede og ryddede premierminister Nikol Pashinyans kontor, ødelagde alt på deres vej og tæskede parlamentets formand til bevidstløshed, mens de råbte »forræderi« og »vi giver aldrig op«.

Under en time forinden havde premierminister Nikol Pashinyan i en meddelelse til det armenske folk annonceret det, han kaldte »en ubeskriveligt smertefuld beslutning«.

Det skriver BBC, Guardian og CNN.

Demonstranter brød ind i parlamentet og gik amok, da det stod klart, at den armenske præsident har underskrevet en fredsaftale. Foto: Vahram Baghdasaryan /PHOTOLURE Vis mere Demonstranter brød ind i parlamentet og gik amok, da det stod klart, at den armenske præsident har underskrevet en fredsaftale. Foto: Vahram Baghdasaryan /PHOTOLURE

Nikol Pashinyan havde, efter seks ugers blodig krig mod Aserbajdsjan i regionen Nagorno-Karabakh, underskrevet en fredsaftale, som også Rusland og Aserbajdsjan blåstemplede.

Det er karakteren af fredsaftalen, der har fået demonstranter til at gå amok i Armenien.

Aftalen betyder nemlig, at alle linjer på fronten i Nagorno-Karabakh fastfryses lige nu.

Det sker på et tidspunkt, hvor væbnede styrker fra Aserbajdsjan har indtaget flere områder og byer, som de to parter har strides om i årtier, og altså har udkæmpet voldsomme kampe om de seneste uger.

Nikol Pashinyan er under pres i Armenien, efter han underskrev en fredsaftale, der betyder, at armenske tropper har mistet store områder og byer i Nagorno-Karabakh Foto: - Vis mere Nikol Pashinyan er under pres i Armenien, efter han underskrev en fredsaftale, der betyder, at armenske tropper har mistet store områder og byer i Nagorno-Karabakh Foto: -

Det er områder, som armenske styrker har kontrolleret siden de to landes seneste krig i 1994, der kostede 30.000 mennesker livet.

Områder, som de armenske styrker har måttet trække sig tilbage fra, og som altså nu kontrolleres af styrker fra Aserbajdsjan.

De seneste dage har tusinder af panikslagne civile flygtet i lange bilkøer med kurs mod Armenien.

Mandag indtog Aserbajdsjan styrker så byen Susha, hvilket betød, at de armenske tropper var under voldsomt pres.

Armenske tropper beskyder tropper fra Aserbajdsjan Foto: HANDOUT Vis mere Armenske tropper beskyder tropper fra Aserbajdsjan Foto: HANDOUT

Kort efter blev fredsaftalen indgået. I Armenien forklarede premierminister Pashinyan fredsaftalen på følgende måde:

»Beslutningen er truffet efter en dyb analyse af den militære situation og samtaler med eksperter på slagmarken. Dette er ikke en sejr (til Aserbajdsjan, red.). Der er ikke nederlag, før man opfatter sig selv som besejret,« lød det fra Pashinyan.

I Aserbajdsjan jubler man. Her siger landets præsident, Ilham Aliyev, at Armenien har kapituleret. Han sagde også:

»I dag underskriver jeg denne aftale med stolthed. Tillykke til folket i Aserbajdsjan!«

Ilham Aliyev jubler over udfaldet af krigen i Nagorno-Karabakh Foto: OFFICIAL WEB-SITE OF PRESIDENT O Vis mere Ilham Aliyev jubler over udfaldet af krigen i Nagorno-Karabakh Foto: OFFICIAL WEB-SITE OF PRESIDENT O

Rusland vil nu sende knap 2.000 fredsbevarende tropper ind i området for at sikre, at fredsaftalen bliver opretholdt.

Krigen i Nagorno-Karabakh har stået på i godt seks uger.

De to lande har daglig offentliggjort videoer fra slagmarken, hvor man både har set kampvogne køre på miner, fly og droner blive skudt ned og væbnede styrker rykke ind i hinandens områder.

Der er også udført en række bombeangreb i civile områder. Langt over 100 civile menes at have mistet livet.

Der findes endnu ikke officielle tal for, hvor mange er døde i kampene, men Ruslands Vladimir Putin sagde allerede i slutningen af oktober, at mere end 5.000 er omkommet.

Konflikten har også inddraget andre aktører i regionen.

Tyrkiet har støttet det hovedsageligt muslimske Aserbajdsjan, ligesom det er veldokumenteret af internationale medier, at soldater fra Syrien er blevet hyret ind for at kæmpe i området.

Rusland har historisk set støttet Armenien, der hovedsageligt er kristent.

Mandag blev en russisk helikopter skudt ned i området, og to piloter omkom. Aserbajdsjan har undskyldt nedskydningen og kaldt det en fejl.

Fredsaftalen trådte i kraft mandag aften klokken 21.

De områder, Armenien har mistet, har hele tiden været internationalt anerkendt som territorium, der tilhører Aserbajdsjan. Det har dog været under armensk kontrol – det er ikke længere tilfældet.