Igennem den glohede sommer har særligt ét emne været særligt varmt på De Baleariske øer, heriblandt Mallorca og Ibiza: skal det fortsat være muligt at få fri, ubegrænset alkohol gennem en ‘all inclusive’-pakke på de populære turistdestinationer?

Nu lader det til, at der er svar på det spørgsmål. Og for tørstige turister er det er nedslående ét - der vil ikke længere flyde øl i stride strømme fra hanerne og drinks vil ikke længere blive langet over bar-diskene i en tilsyneladende uendelig strøm.

For ifølge Daily Mail er myndighederne på De Baleariske Øer i den endelige fase i forhold til at gennemføre lovene, der skal slå ned på ‘uciviliseret turisme’ ved at sætte en stopper for ‘all inclusive’-konceptet.

Lovene kommer’ som følge af gentagne problemer med tilrejsende, der opfører sig ‘asocialt’ og eksempelvis holder gadefester til gene for de lokale, øens image samt andre turister.

De nye regler vil betyde, at alkohollystne fremover skal tilkalde en tjener og betale på stedet eller få skrevet de våde varer på regningen.