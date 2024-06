Beslutning fra Slovenien kommer, efter at Spanien, Norge og Irland valgte at anerkende palæstinensisk stat.

Et flertal i Sloveniens parlament har tirsdag aften stemt for, at Slovenien skal anerkende Palæstina som stat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I slutningen af maj meddelte Sloveniens regering, at den ville støtte anerkendelsen af en palæstinensisk stat.

Spørgsmålet blev derefter sendt til afstemning i parlamentet.

Ligesom Slovenien har Spanien, Norge og Irland inden for den seneste tid valgt at anerkende Palæstina som stat. Et skridt, som Sverige tog i 2014.

Ifølge nyhedsbureauet AFP stemte 52 ud af det slovenske parlaments 90 medlemmer for anerkendelsen af en selvstændig palæstinensisk stat.

Det er uklart, hvad der ifølge Slovenien udgør den palæstinensiske stat, og hvem der repræsenterer den.

Når man taler om de palæstinensiske områder, henvises typisk til både Gaza, Vestbredden og Østjerusalem.

Mens den militante bevægelse Hamas hidtil har regeret i Gaza, har Det Palæstinensiske Selvstyre og partiet Fatah magten på Vestbredden.

Endelig er Østjerusalem annekteret af Israel.

Hamas og Israel er i krig i Gazastriben, hvorfra Hamas angreb Israel 7. oktober og ifølge en israelsk optælling dræbte flere end 1100 mennesker og bragte 251 tilbage til Gazastriben som gidsler.

Flere end 100 er endnu ikke blevet løsladt, og det er uvist, hvor mange af dem som er i live.

Angrebene mod Gazastriben har kostet flere end 36.000 mennesker livet, viser tal fra sundhedsmyndighederne i det palæstinensiske område.

Hamas og Israel forhandler om en våbenhvile i Gazastriben.

De to parter prøver at blive enige om vilkårene for løsladelse af dem, som bliver holdt som gidsler i Gazastriben.

Hamas vil til gengæld have Israel til at trække sit militær fra Gazastriben. Hamas vil også have, at Israel løslader palæstinensere, der sidder indespærret i israelske fængsler.

/ritzau/