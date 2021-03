Befolkning og præsident vil have Slovakiets premierminister til at gå. Han tilbyder at blive finansminister.

Slovakiets premierminister, Igor Matovic, tilbyder søndag at bytte post med sin finansminister, Eduard Heger.

Det sker i et forsøg på et løse en krise i landets koalitionsregering.

Matovic tilføjer, at han dropper sine tidligere betingelser for at gå af. Han uddyber ikke, hvornår han vil forlade posten som premierminister.

- Jeg vil bytte post med finansminister Eduard Heger. Han er en god mand, og vi kan alle stole på ham, siger Matovic.

Han og Heger er begge fra koalitionens stærkeste parti, Olano.

Slovakiet har været hårdt ramt af coronapandemien.

Krisen i regeringen brød ud, efter at premierministeren havde bestilt en forsendelse af af den russiske coronavaccine Sputnik V uden at have informeret de andre i koalitionen om beslutningen.

Slovakiet modtog sendingen i begyndelsen af marts og blev dermed det andet EU-land til at få den russiske vaccine. Det første land var Ungarn.

Den 44-årige finansminister Heger er tidligere forretningsmand, som også har arbejdet som konsulent for forsvarsministeriet. Han blev finansminister i marts 2020, da han og premierministerens parti, Olano, vandt valget.

Han er for tiden også fungerende sundhedsminister.

Slovakiets sundhedssystem kæmper med en tredje bølge af coronavirus. Landet er et af de lande, hvor flest er døde med coronavirus per indbygger.

Seks ministre, herunder sundhedsministeren, har forladt regeringen under coronakrisen. Et parti i koalitionen, der består af fire parter, har truet med at forlade den, medmindre Matovic helt forlader regeringen.

Matovic er også tidligere forretningsmand. Han kom til magten sidste år, hvor han slog den siddende regering, der blev beskyldt for populisme.

Kritikere mener, at Matovic er en uforudsigelig og opmærksomhedssøgende kontrolfreak.

En meningsmåling fra 21. marts viser, at over 80 procent af befolkningen mener, at han bør gå af.

Præsident Zuzana Caputová opfordrede sidste uge Matovic til at forlade posten. Ifølge præsidenten er det nødvendigt for at få afsluttet den politiske krise.

/ritzau/AFP