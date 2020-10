Den umiddelbart gavmilde gerning - at uddele 1488 euro til fattige - indeholdt ifølge domstol nazihilsen.

Marian Kotleba, som er leder af et stærkt højreorienteret slovakisk parti, er idømt fire års fængsel.

Ved en specialiseret kriminalret i landets hovedstad, Bratislava, er han fundet skyldig i på kryptisk vis at have spredt hadefulde budskaber.

Kotleba er grundlægger af Folkets Parti - Vores Slovakiet, som har 14 pladser i det slovakiske parlament.

Partiet har tidligere udtrykt respekt for det slovakiske styre under Anden Verdenskrig, som var under ledelse af Jozef Tiso.

Styret var officielt uafhængigt, men de facto underlagt Adolf Hitlers nazistiske regime.

I den opsigtsvækkende sag, som Kotleba blev dømt skyldig i, stod han anklaget for at have uddelt præcist 1488 euro til flere fattige familier, da han deltog i en markering af grundlæggelsen af Tisos styre.

Tallet 1488 er ifølge domstolen problematisk, da det for tilhængere af såkaldt hvidt overherredømme er en nazireference.

Første del af tallet refererer til et nazistisk slagord på 14 ord, og anden del refererer til nazihilsnen "Heil Hitler", som begynder med det ottende bogstav i alfabet, "h".

Kriminalretten i Bratislava fandt 43-årige Kotleba skyldig i at have støttet en bevægelse, der har som mål at undertrykke fundamentale frihedsrettigheder.

Dommen kan stadig appelleres til Slovakiets højesteret. Stadfæstes den her, kan han miste sin plads i parlamentet. Kotleba er ikke umiddelbart blevet fængslet efter dommen.

Slovakiets tidligere leder Jozef Tiso blev henrettet som krigsforbryder i 1947 efter at være blevet fundet skyldig i deportationen af 58.000 slovakiske jøder.

Folkets Parti - Vores Slovakiet ønsker blandt andet at få Slovakiet ud af militæralliancen Nato og er meget EU-skeptisk.

/ritzau/Reuters