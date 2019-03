Sag om drabet på journalisten Jan Kuciak, der sidste år udløste store demonstrationer, har taget ny drejning.

Politiet i Slovakiet har i en sag om drabet på journalisten Jan Kuciak og hans forlovede anholdt en formodet gerningsmand.

Drabet udløste sidste år de største demonstrationer i Slovakiet siden kommunismens fald.

Myndighederne oplyste torsdag, at en slovakisk forretningsmand er sigtet for at have bestilt drabet på den undersøgende journalist.

- Den 8. marts rejste anklagemyndigheden sigtelser mod ham for at have bestilt drabet på Jan Kuciak, siger en ikke navngivet embedsmand fra klagemyndigheden i Bratislava.

Tidligere er fire personer sigtet og anholdt for drabet, som skete i februar sidste år.

De fire anholdte er en kvinde kaldet "Alena Zsquot", der også er sigtet for at have bestilt drabet. Hun har arbejdet for den netop anholdte forretningsmand. En anden anholdt er Tomas Zsquot, som politiet mener begik drabet.

To andre er sigtet for at være henholdsvis mellemmand og chauffør.

Kuciak og hans forlovede blev fundet skudt og dræbt i deres hjem nær Bratislava.

Drabene førte til massedemonstrationer og udløste en politisk krise, som medvirkede til regeringskrise. Peter Pellegrini blev udnævnt til ny premierminister.

Hans forgænger var Robert Fico, som var Slovakiets premierminister fra 2006 til 2017. Han trak sig efter massivt pres fra oppositionen, som protesterede mod, at sagen om drabet på den undersøgende journalist var blevet håndteret dårligt.

Organiserede kriminelle - herunder mafiaen - har slået mindst 30 graverjournalister ihjel siden 2016, viste en rapport fra Journalister Uden Grænser (RSF) sidste efterår.

