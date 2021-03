De fire partier i Slovakiets koalitionsregering er enige om at fortsætte i regering, men med en anden leder.

Slovakiets premierminister, Igor Matovic, er tirsdag trådt tilbage.

Landets præsident, Zuzana Caputová, beder finansminister Eduard Heger om at danne en ny regering.

Det siger hun tirsdag på slovakisk tv.

Alle fire partier i Slovakiets koalitionsregering er enige om at deltage i en ny regering med Heger som leder, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Matovic sagde søndag, at han ville træde tilbage og tilbød at bytte plads med Heger. Det er tirsdag endnu uklart, om Matovic bliver ny finansminister.

Han og Heger er begge fra koalitionens største parti, Olano.

Matovics afgang som premierminister kommer som følge af en krise i Slovakiets koalitionsregering.

Krisen brød ud, efter at Matovic havde bestilt en forsendelse af den russiske coronavaccine Sputnik V uden at informere sine koalitionspartnerne om beslutningen.

Slovakiet modtog sendingen i begyndelsen af marts og blev dermed det andet EU-land til at få den russiske vaccine. Det første land var Ungarn.

Seks ministre, herunder sundhedsministeren, har forladt regeringen under coronakrisen. Et af de fire partier i koalitionen har truet med at forlade den, medmindre Matovic helt forlader regeringen.

Den 44-årige finansminister Heger, der nu ser ud til at blive ny premierminister, er tidligere forretningsmand, som også har arbejdet som konsulent for forsvarsministeriet.

Heger blev finansminister i marts 2020, da han og premierministerens parti, Olano, vandt valget.

Matovic er også tidligere forretningsmand. Han kom til magten sidste år, hvor han slog den siddende regering, der blev beskyldt for populisme.

Kritikere mener, at Matovic er en uforudsigelig og opmærksomhedssøgende kontrolfreak.

En meningsmåling fra 21. marts viser, at over 80 procent af befolkningen mener, at han bør gå af.

