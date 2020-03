Ud over kampen mod coronavirus vil Slovakiets nye regering også sætte ind mod korruption i landet.

Iført beskyttende masker for ansigtet og handsker på hænder var Slovakiets nye konservative regering lørdag forbi præsidentpaladset for at blive taget i ed.

Premierminister Igor Matovic og de fire partier, der indgår i regeringen, skal omgående kaste sig over arbejdet med at bekæmpe coronaudbruddet.

Både de nye ministre og præsident Zuzana Caputová var iført masker og handsker under ceremonien - helt i tråd med de råd, de giver befolkningen.

Den nye regering stillede også op til gruppefoto med ansigtsmasker på.

Efter at være taget i ed opfordrede den nye premierminister slovakkerne til at udvise solidaritet med hinanden.

- Vi ved ikke, hvor længe denne krise vil vare, og hvilke konsekvenser, den vil få. Vi ved kun, at vi må håndtere denne mest alvorlige udfordring sammen, sagde Matovic.

Slovakiet har indtil videre konstateret 178 tilfælde af coronasmitte, men ingen dødsfald.

Ud over kampen mod coronavirus har den nye regering også gjort kampen mod korruption til sit vigtigste tema.

Matovic' parti, der hedder Almindelige Mennesker, vandt valget i februar over det socialdemokratiske parti Smer.

Socialdemokraterne har været under massivt pres siden drabet på den undersøgende journalist Jan Kuciak i 2018.

Kuciak og hans forlovede blev for to år siden skudt og dræbt i deres hjem af en lejemorder. Journalisten havde skrevet om korrupte forbindelser mellem erhvervslivet og politikerne.

Dobbeltdrabet udløste store demonstrationer mod korruption, hvilket fik den daværende regering til at træde tilbage.

Derpå vandt Almindelige Mennesker med Igor Matovic i spidsen valget ved at love en hård kamp mod korruption.

