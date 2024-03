Slovakiet leder fremsatte gådefuld udtalelse før afrejse til Paris, hvor han mødes med europæiske ledere.

Adskillige Nato-lande og EU-lande overvejer at sende soldater til Ukraine på et bilateralt grundlag, siger Slovakiets premierminister, Robert Fico, mandag i en udtalelse forud for et møde mellem europæiske ledere i Paris.

Fico tilføjer, at han ikke er i stand til at redegøre for formålet, eller for hvad de skal foretage sig i Ukraine.

Den slovakiske regeringschef fremsatte udtalelsen efter et møde i Slovakiets sikkerhedsråd forud for sin afrejse til Paris, hvor han mødes med europæiske ledere.

Fico har længe været erklæret modstander af at sende våben og militært udstyr til Ukraine, og han anses af nogle kritikere for at være prorussisk.

Der var ikke umiddelbart andre europæiske ledere, som kommenterede hans udtalelser.

Fico sagde, at han begrænsede sig selv til kun at komme med disse kortfattede udtalelser som forberedelse til Paris-mødet.

Han pointerede, at Slovakiet er medlem af Nato og EU, og at landet ikke vil sende soldater til Ukraine.

Omkring 20 Europæiske ledere - heriblandt Fico - samles i den franske hovedstad mandag for at sende et signal til Rusland om europæisk enhed.

Fico har sagt, at indkaldelsen af møde viser, at Vestens strategi i forhold til Ukraine er slået fejl.

Han sagde, at han vil deltage i mødet med en konstruktivt holdning, selv om diskussionernes indhold sender "kuldegysninger gennem hans rygrad".

/ritzau/Reuters