45-årig advokat og antikorruptions-aktivist ser ud til at blive den første kvindelige præsident i Slovakiet.

Den liberale advokat Zuzana Caputova ser ud til at vinde anden runde af præsidentvalget i Slovakiet.

Det viser de foreløbige resultater af anden valgrunde af præsidentvalget i Slovakiet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed kan det østeuropæiske land for første gang i landets historie få en kvinde på posten som præsident.

Med 64 procent af stemmerne talt op lørdag aften dansk tid står 45-årige Zuzana Caputova til at få 58,4 procent af stemmerne.

Dermed ser hun ud til at vinde over EU-kommissær Maros Sefcovic, der er regeringspartiet Smers kandidat. Han står til at få 41,6 procent af stemmerne.

Maros Sefcovic har natten til lørdag erkendt sin nederlag og lykønsket Zuzana Caputova med sejren.

Zuzana Caputova er kendt som antikorruptions aktivist og har ingen tidligere politisk erfaring. Hendes valgkampsslogan er "Gå imod det onde". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hun har desuden har markeret sig som en skarp kritiker af regeringen. Hun var blandt andet engageret i demonstrationerne sidste år, da den undersøgende og regeringskritiske journalist Jan Kuciak og hans kæreste, Martina Kusnirova, blev dræbt.

Journalisten havde undersøgt forbindelser mellem slovakiske politikere og den italienske mafia.

- Denne kampagne har vist, at værdier som humanisme, solidaritet og sandhed er vigtige for vores samfund, sagde Zuzana Caputova i en takketale til sine tilhængere umiddelbart før de første resultater lå klar.

Også første runde af præsidentvalget vandt Zuzana Caputova med 40,6 procent, mens Maros Sefcovic fik 18,7 procent.

I Slovakiet er præsidenten som statsoverhovedet den officielle repræsentant for landet og står i spidsen for de væbnede styrker. Præsidenten udpeger desuden premierministeren og regeringen efter parlamentsvalg.

Præsidentposten er dog en primært ceremoniel post, og den udøvende magt ligger hos landets regering.

/ritzau/