EU-landet Slovakiet er hårdt ramt af coronavirus og køber nu to millioner doser af Ruslands Sputnik V-vaccine.

Slovakiet har mandag som det andet EU-land modtaget en sending af den russiske coronavaccine, Sputnik V.

Det siger landets premierminister, Igor Matovic.

Slovakiet har bestilt to millioner af vaccinen, der ikke er blevet godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

- Bagved mig kan I se den første sending af i alt to millioner Sputnik V-vacciner, siger den slovakiske premierminister ved en pressekonference i lufthavnen i Koice i det østlige Slovakiet.

Slovakiet følger i fodsporene på Ungarn, der modtog Sputnik V som det første EU-land. Ungarn benytter også den kinesiske Sinopharm-vaccine.

Slovakiet har den seneste uge registreret det højeste antal døde med coronavirus per indbygger i hele verden.

- Det er det rigtige valg at købe den russiske vaccine nu, for covid-19 går ikke op i geopolitik, siger han i kommentarer vist på slovakisk tv.

- Jeg har ikke noget problem med selv at tage et Sputnik-stik, siger han.

Nabolandet Tjekkiet meddelte søndag, at det også havde bestilt en sending af Sputnik V-vaccinen. Tjekkiet er ligeledes hårdt coronaramt.

Rusland godkendte sin vaccine allerede i august sidste år. Det har skabt skepsis om, hvorvidt vaccinen er testet tilstrækkeligt.

Det toneangivende videnskabelige tidsskrift The Lancet bragte dog i februar resultater, der viser, at vaccinen er sikker og over 90 procent effektiv.

Dermed ser vaccinen ud til at være omtrent lige så effektiv som vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der begge er godkendt i EU.

Den sidste EU-godkendte vaccine, AstraZeneca, vurderes at være godt 60 procent effektiv mod coronavirus.

/ritzau/AFP