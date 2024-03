Det var midt om natten, at alarmcentralen modtog en anmeldelse fra en mand, som fortalte, at hans hustru havde fået et anfald og desperat forsøgte at give hende førstehjælp.

Siden er der dukket flere detaljer op - blandt andet fra obduktionen og mandens privatliv - som har sået tvivl om hans fortælling.

Det skriver en række amerikanske medier, herunder People og The Columbian.

Klokken var 04.27 den 8. januar, da både brandvæsnet, Camas-Washougal Fire Department, og det lokale politi, Washougal Police Department, rykkede ud til en bolig i byen Washougal i delstaten Washington, efter man havde modtaget en anmeldelse om en kvinde i medicinsk nød.

På adressen blev brandvæsnet mødt af manden Kevin West, som selv besad en høj stilling i brandvæsnet som bataljonschef.

Han fortalte, at han var vågnet op til, at hans hustru, Marcelle 'Marcy' West, havde fået et anfald.

Hun var til sidst stoppet med at trække vejret, forklarede han, og den 49-årige mand ringede derefter til alarmcentralen, mens han var i gang med at give hustruen hjertemassage.

Efter lægerne ankom til stedet, overtog de den livreddende førstehjælp - men desværre stod kvindens liv ikke til at redde, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af Clark County Sherrif’s Office.

Marcy West gik bort i en alder af 48 år.

Men sagen sluttede langt fra der.

»I de følgende dage kontaktede flere folk de lokale myndigheder med bekymringer om Kevin og Marcys potentielle forholdsproblemer og bekymringer om, at hendes død måske ikke var naturlig,« lyder det fra politiet.

Derudover viste den indledende obduktion også, at der kunne være sket en forbrydelse.

For på Marcys hals fandt man tegn på traumer - og en efterforskning blev derfor indledt.

»Under deres efterforskning fandt efterforskerne ud af, at Kevin og Marcy havde ægteskabelige og økonomiske problemer,« lyder det.

Og det var ikke det eneste, man fandt ud af.

Da efterforskerne dukkede op ved Kevin Wests hus for at afhøre ham om sagen i slutningen af januar, havde han været i gang med at drikke drinks ude i garagen sammen med sin kæreste - som politiet formoder, han har haft en affære med i årevis. Det fremgår ifølge The Columbian af en anholdelseserklæring, som mediet er i besiddelse af.

Efterforskerne fandt senere også to kærlighedsbreve, som Kevin West havde skrevet til elskerinden, i garagen.

»2024 bliver vores år,« skrev han ifølge erklæringen i et af brevene.

Af erklæringen fremgår det, at Kevin West under en afhøring har hævdet, at han aldrig kunne finde på at forlade sin hustru, ligesom han fortalte, at han var overrasket over at høre, at hans hustru havde lidt skader før sin død.

»Jeg har brugt hele mit liv på at hjælpe folk og redde folk. Jeg har aldrig lagt hånd på min kone,« hævdede han.

I sidste uge kulminerede sagen så foreløbigt, da retsmedicineren erklærede, at Marcy var død som følge af asfyksi - iltmangel - med stump vold mod halsen.

Det blev samtidig betegnet som værende et drab.

To dage senere rykkede politiet ud og anholdt Kevin West og sigtede ham for drab, oplyser politiet i pressemeddelelsen.

Han sidder nu varetægtsfængslet mod en kaution på 1,5 millioner dollar, lidt mere end ti millioner danske kroner. Imens har brandvæsnet sendt ham på ubetalt orlov, mens sagen efterforskes.

Han har endnu ikke taget officiel stilling til sigtelsen mod sig.

Efterforskningen af sagen er endnu i gang.