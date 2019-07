Alarmklokkerne bimler i den russiske hovedstad.

Den iberiske skovsnegl - kendt og frygtet som dræbersneglen - har invaderet det centrale Moskva.

Det er det seneste sted - rent geografisk - den invasive snegleart, som bliver betragtet som et af de 100 værste skadedyr i Europa, har sat sine slimede spor.

Det skriver BBC.

Dræbersneglen, som oprindeligt stammer fra Spanien, har igennem generationer vandret fra den iberiske halvø op gennem Europa.

Her har den slået sig ned i alle lande, den er kommet igennem og er altså nu nået til patriarken i den gamle østblok.

Moskvas borgere er bestemt ikke glade for invasionen, og der er rapporter om snegle i blomster- og urtebede på op til 15 cm. lange.

»De spiser ufatteligt meget, og de er virkelig svære at komme af med. Jeg har taget kampen op, men de bliver bare flere,« siger en moskovit til BBC.

Storædende hermafroditter

Dræbersneglens evne til at reproducere sig skyldes ikke alene, at den producerer 400 æg ad gangen.

Det skyldes også, at dræbersneglen er hermafrodit, hvilket betyder, at den kan parre sig med alle andre artsfæller, og at begge dyr både overfører og modtager sædceller under parring.

Dræbersneglen blev første gang set uden for Spaniens grænser i Frankrig i 1956, hvorefter den bevægede sig nordpå.

Hvornår den præcis begyndte at plage danske haveejere er uklart, men slutningen af 1990’erne er et godt bud.