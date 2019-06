Uden et fælles mål om klimaneutralitet i 2050 bliver det sværere at justere klimakursen, mener Dansk Energi.

Torsdag aften var EU's stats- og regeringschefer enige om at fastsætte et mål om klimaneutralitet i 2050, afslørede udkast til konklusioner fra et EU-topmøde i Bruxelles.

Men disse mål blev fjernet, da teksten lidt senere blev godkendt af EU-landene, og det er bekymrende og skuffende, mener Dansk Energi.

- Det er i vores øjne dybt skuffende, da der har været en klar positiv bevægelse, og så har du nogle lande, der i sidste øjeblik formår at blokere, siger viceadministrerende direktør i Dansk Energi, Anders Stouge.

Problemet er ifølge Stouge blandt andet, at man uden et 2050-mål fjerner presset på, at man skal justere kursen med skærpede mål for 2030.

Vicedirektøren henviser til EU-Kommissionens evalueringer af udkast til nationale klimaplaner, som blev offentliggjort tidligere på ugen.

- I disse kan man se, at man allerede løber for langsomt, siger Anders Stouge.

