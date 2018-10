Engelske myndigheder har i onsdags reddet et potentielt offer for moderne slaveri nord for byen Carlisle.

En 58-årig mand har i 40 år boet i et lille skur i et villakvarter.

Det knap 180 centimeter høje træskur udgjorde sammen med en havestol, et tv og tilsmudset sengetøj mandens hjem, lyder det fra engelske myndigheder ifølge BBC.

Efterfølgende er manden blevet fjernet fra stedet og tilset af sundhedspersonale.

Samtidig er en 79-årig mand, der boede i en nærliggende campingvogn, arresteret med mistanke om moderne slaveri.

Det britiske medie The Sun skriver, at stedet er autoriseret campingområde for byens hjemløse og romaer.

En talsperson hos myndighederne har udtalt, at da de på baggrund af en række informationer fandt frem til manden, var han som en 'kanin, der møder en bils forlygter' af ren og skær forvirring.

»Han var bare i det samme tøj, som han stod op i, og der, hvor han sov, var der kun tilsmudset sengetøj på gulvet. Der var ingen opvarmning, og det var meget koldt,« siger Martin Plimmer fra det engelske regeringsorgan, Gangmasters and Labour Abuse Authority og tilføjer:

»Det var ikke forhold, som noget menneske burde leve i.«

Myndighedernes umiddelbare vurdering lyder på, at den 58-årige mand har udført ubetalt arbejde, siden han var 16 eller 17 år.

Det er uklart, hvorvidt manden i årenes løb har forsøgt at forlade stedet, men årtier med de slavelignende forhold har traumatiseret manden i sådan en grad, at socialarbejdere først langsomt skal forsøge at oparbejde en tillid.

Ifølge Martin Plimmer fra Gangmasters and Labour Abuse Authority, der er en blandt flere involverede myndigheder, er det et ekstremt tilfælde, som formentlig ikke har et lignende fortilfælde.