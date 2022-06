Lyt til artiklen

Det var nærmest et mirakel, at samtlige ombordværende slap fra landingen i live.

Flyet, et kommercielt fly med 126 mennesker om bord, der kom fra Santo Domingo i Den Dominikanske Republik, landede tirsdag sent på eftermiddagen på maven på græsset i Miamis internationale lufthavn.

Det skyldtes problemer med flyets forreste landingsstel, der simpelthen brød sammen. Det skriver Sky News.

Flyet, et MD-82 fra selskabet Red Air, brød i brand straks efter landingen. Men heldigvis blev branden, som brød ud i en af flyets to motorer, hurtigt slukket.

#NEW: Video shared with @nbc6 by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane. Three people were injured.



Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami pic.twitter.com/LRHI3cGYdL — Ryan Nelson (@RyanNelsonTV) June 22, 2022

Selvom tre mennesker måtte en tur på hospitaler med småskader, blev der ikke rapporteret om nogen alvorlige skader.

De andre passagerer blev transporteret til terminalen med busser.

Nyhederne på tv viste flyet blive oversprøjtet med brandfolkenes skum, mens brandbilerne stod standby i nærheden.

Mens brandfolkene var i gang med af slukke ilden, slap passagererne ud af flyet på den modsatte side.