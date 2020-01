Som det kun andet kendte væsen i dyreriget kan en slangestjerneart se, selv om det ikke har øjne.

En unik fætter til søstjernen har ingen øjne, men kan stadig se.

Der er tale om en rød slangestjerne, også kendt som Ophiocoma wendtii, som holder til i koralrevene i Det Caribiske Hav og Den Mexicanske Golf.

Forskere har denne uge meldt ud, at den er det kun andet dyr, der har evnen til at se uden øjne.

Dermed slutter den røde slangestjerne sig til en eksklusiv klub sammen med en enkelt art af søpindsvinet.

Den særlige evne til at se uden øjne har slangestjernearten, da dens krop er dækket af lysfølsomme celler, også kaldet fotoreceptorer.

Derudover har den pigmentceller, også kaldet kromatoforer, der gør, at den på markant vis kan skifte farve fra en dyb rødbrun i løbet af dagen til en stribet beige om natten.

Slangestjernen har fem lange, tynde arme placeret på en skive og er i familie med søstjernen.

Den kan blive omkring 35 centimeter fra arm til arm og gemmer sig for fiskene i koralrevet i løbet af dagen. Den kommer frem om natten for at spise detritus, som er døde celler, der ophober sig i koralrevene.

Dens fotoreceptorer er i løbet af dagen omgivet af kromatoforer, som indsnævrer den mængde lys, som hver enkelt celle tager ind.

Dermed danner fotoreceptorerne - ligesom flere pixels på en computerskærm kan gøre - tilsammen et billede. Slangestjerneartens syn virker dog ikke om natten, når kromatoforerne har trukket sig sammen.

- Hvis vores konklusioner om kromatoforerne er korrekte, er dette et smukt eksempel på innovation igennem evolution, siger Lauren Sumner-Rooney, forsker ved Oxford University Museum of Natural History og leder af studiet om slangestjernen.

Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Current Biology.

/ritzau/Reuters