En mand med en slange som mundbind i en offentlig bus. Det må da være en joke, men nej.

I mandags blev en mand observeret i en engelsk bus, der var på vej fra Swindon til Manchester, med en stor levende slange om halsen. Manden brugte den som mundbind.

De andre passagerer var chokerede. Specielt da manden helt klart gjorde grin med restriktionerne, der er indført på grund af coronavirus. Det skriver Daily Mail.

Ligesom i Danmark betyder de, at man skal bære mundbind i offentlige transportmidler i England.

Passagererne så til med forbavselse, da manden flyttede slangen fra sin hals, og den begyndte at sno sig omkring en jernstang.

En kvindelig passager, som ikke ville have sit navn frem, fandt optrinnet virkeligt sjovt.

Og dyret så ikke ud til at genere nogen af passagererne. Kvinden fortalte da også den britiske Press Association, at 'ingen løftede et øjenbryn'.

De lokale myndigheder var hurtige til at fordømme hændelsen. De insisterer på, at slanger ikke er gyldige som mundbind, og fotos bekræfter, at manden ikke bar mundbind inde under slangen.

Det er som nævnt obligatorisk at bære mundbind i busserne i England. Undtaget er folk, der er syge eller handicappede.

»Regeringens regler siger helt klart, at det ikke behøver være en kirurgisk maske. Passagerer kan vælge deres egen eller for eksempel bære et tørklæde eller en bandana,« siger en talsmand for Manchester.

»Vi kan bøje reglerne en lille smule i sådanne tilfælde, men jeg tror ikke på, at vi gør det, når det gælder brugen af slangeskind – især ikke, hvis det stadig sidder fast på en levende slange.«