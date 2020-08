De seneste par år har et lyserødt flamingo-badedyr været hittet, når det kommer til solbadning i vandet.

Derfor valgte den 54-årige nordmand Susan Borg for et par måneder siden at slå til, da hun så et slagtilbud på en fem meter kæmpestor flamingo med plads til hele seks personer.

Det enorme badedyr var nemlig sat ned til halv pris og kostede kun 1.200 norske kroner (knap 850 danske kroner).

»Jeg tænkte, at den må vi bare have,« siger Susan Borg til både Karmøynytt og TV 2 Norge.

Det var denne kæmpe store flamingo, som Susan Borg troede, hun havde købt. Virkeligheden var dog en helt anden. Vis mere Det var denne kæmpe store flamingo, som Susan Borg troede, hun havde købt. Virkeligheden var dog en helt anden.

Men da badedyret endelig dukkede op i postkassen, havde det bestemt ikke samme størrelse som i salgsannoncen.

I stedet for at være en gigantisk flamingo på fem meter, bestod badedyret af fem mini-flamingoer på størrelse med en kopholder, hvilket trods alt er svært at knibe seks personer ned i.

»Jeg blev snydt,« siger den norske kvinde, der som bonusinfo fortæller til B.T., at hun faktisk er halvt dansk, da hendes far er dansker.

Hun fortæller endvidere, at der rigtigt nok skulle følge fem flamingo-kopholdere med i købet af den store flamingo, men at dén flamingo bare aldrig dukkede op.

De fem mini-flamingoer. Vis mere De fem mini-flamingoer.

Og da Susan Borg ville kontakte hjemmesiden, hun havde købt flamingoen i gennem, var siden slettet.

Derfor kontaktede hun sin bank, Bank Norwegian, som heldigvis var søde at sætte de 1.200 kroner tilbage på hendes konto.

Susan Borg fortæller dog til TV 2 Norge, at hun ikke ville have været sur, hvis hun ikke kunne få pengene tilbage.

»For så havde jeg i det mindste stadig været med til at sprede lidt sjov, især i disse coronatider,« siger hun og fortsætter:

»Og nu har jeg kunnet sætte fokus på, at det er vigtigt, at man dobbelttjekker hjemmesider. Jeg fortæller gerne om mine bommerter, hvis det kan hjælpe andre.«

Du kan se forskellen på, hvad Susan Borg troede hun købte, og hvad hun reelt fik, herunder: