Den tidligere øverstkommanderende for den bosnisk-serbiske hær, Ratko Mladic er blevet indlagt.

Hans tilstand meldes at være kritisk.

Det skriver det russisk statsejede nyhedsbureau TASS.

Ratko Mladic også kendt som 'Slagteren fra Bosnien' var øverstkommanderende under borgerkrigen i Jugoslavien tilbage i 1992 og var efter krigen efterlyst af både NATO og Den Internationale Krigsforbryderdomstol.

I 1996 blev Mladić anklaget for krigsforbrydelser ved Den Internationale Domstol i Haag. Han blev anklaget for at have ansvaret for Srebrenica-massakren på 8.100 mænd og drenge den 11. juli 1995. Begivenheden omtales ofte som 'Europas værste folkedrab siden Anden Verdenskrig'.

For nylig blev han overført fra arrestcellen i Scheveningen til et civilt hospital, hvor han opholdt sig i flere dage, og nu er han på et fængselshospital.

Den tidligere general har angiveligt lungebetændelse, vand i lungerne og alvorlige problemer med hjertet.

I 2016 blev Mladic arresteret, hvilket udløste voldelige protester i Serbien.

I 2017 blev han dømt til livstid for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Det skete efter mere end 15 år på flugt.

Mladic levede i skjul i Beograd indtil 2002, men hans opholdssted siden da var et mysterium. Serbien blev i lang tid kritiseret for ikke at gøre nok i jagten på den eftersøgte general.