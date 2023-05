Iført en kjole lokkede den 53-årige mand et barn ind i sin bil for at kidnappe hende.

Mareridtet fortsatte over de næste 27 timer, hvor den 53-årige fortsatte med at forgribe sig på pigen.

Det har den 53-årige Andrew Miller, der til daglig er slagter, indrømmet i retten, skriver Sky News.

Den 53-årige mand er transkønnet og går også under navnet Amy George.

Miller, der har bedt om at blive tiltalt som en mand, erkendte sig skyldig i fire anklager: kidnapning, seksuelt overgreb, at se pornografi i nærvær af et barn og at være i besiddelse af 242 uanstændige billeder af børn.

I retten kom det frem, at Miller i februar havde præsenteret sig selv som Amy George for pigen, der var på vej hjem fra skole. Han havde tilbudt pigen et lift hjem, fordi det lignede, at hun frøs.

I bilen spurgte han pigen ind til, hvordan hendes dag havde været, og hvor hun boede. Da bilen kørte direkte forbi pigens hus, påpegede pigen det over for Miller, men han fortalte hende, at han første skulle aflevere noget i sit hjem.

Han spærrede hende derefter inde i sit soveværelse, hvor han forgreb sig på hende gentagne gange de næste 27 timer.

Da pigen spurgte Miller, om hun ikke måtte komme hjem, truede Miller hende med, at hvis hun ikke blev, så ville det næste overgreb være værre, og han fortalte hende også, at han nu var hendes nye familie.

Efter at have forgrebet sig på pigen og tvunget hende til at se pornografi, faldt Miller i søvn.

Pigen væltede et glas vand for at se, om han ville vågne af lyden.

Da det ikke var tilfældet, ringede pigen til politiet fra en fastnettelefon i Millers hjem.

Flere journalister har spurgt ind til, hvorvidt Andrew Miller vil afsone sin fængselsdom i et kvindefængsel, men fordi det fortsat er en verserende sag, har det ikke været muligt at få det oplyst.

Miller blev varetægtsfængslet, og han vil blive dømt den 15. august