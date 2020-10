Politiet mener, at en pårørende til den mordmistænkte Tom Hagen har forsøgt at påvirke et nøglevidne i sagen.

Nu er personen blevet sigtet for vidnepåvirkning.

Det skriver VG.

Den pårørende tiltales i henhold til straffelovens paragraf 157 'for ved trusler eller anden retslig ulovlig adfærd over for en aktør i retsvæsnet, der har handlet på en sådan måde, at det har påvirket aktørens til at foretage eller undlade en handling i forbindelse med en straffesag'.

»Jeg kan bekræfte, at min klient er sigtet, men han nægte sig skyldig,« siger den sigtedes advokat til VG.

Ifølge VG's oplysninger, har det centrale vinde været til mindst to afhøringer siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt for næsten to år siden.

Vidnet skulle have givet politiet oplysninger om en tidligere konflikt med mordmistænkte Tom Hagen samt detaljerede oplysninger om ægteskabet mellem Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

VG har tidligere nævnt, at det netop er ægteskabet, der er centralt for politiet i søgen efter et muligt motiv

Opdateres...