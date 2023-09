Det har alle dage været populært at pakke kufferten og flyve mod spanske ferieøer som Mallorca og Ibiza.

Men i år sætter turismen alligevel en vild rekord.

Det skriver norske Dagbladet.

Der har nemlig aldrig været flere turister, der har valgt at bruge ferien på De Baleariske Øer, som omfatter både Mallorca og Ibiza.

Rekorden for masseturismen blev sat i juli målt på antal besøgende turister, hvor der ifølge tal fra National Statistics for første gang var over tre millioner turister på De Baleariske Øer.

Frem til juli har der været intet mindre end 10,13 millioner turister – både spanske og udenlandske – i regionen, og dermed står 2023 til at blive et rekordår.

Den tidligere rekord blev sat i 2018, hvor over 16,5 millioner turister besøgte regionen.

Det er dog primært turister fra udlandet, der drager mod den spanske, varme luft.

For mens antallet af udenlandske besøgende stiger, er tallene fra de spanske turister faldende.

Ifølge Pedro Fiol, formand for rejsebureauet Aviba, er det nemlig blevet for dyrt for spanierne at holde ferie i hjemlandet.

»Det er rigtigt, at der har været et rejseboom i kølvandet på sundhedsrestriktioner, men beboerne rejser mindre og mindre mellem øerne i højsæsonen på grund af de høje omkostninger. Det er lige så dyrt som at rejse til udlandet i juli og august,« har han udtalt til den spanske avis Mallorca Daily Bulletin.

Mallorca er den største ø på De Baleariske Øer og tiltrækker årligt massevis af turister.