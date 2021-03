Et hackerangreb på brugere af Microsofts mailsystem har vist sig at være så omfattende, at Det Hvide Hus nu slår alarm.

»Det her er en aktiv trussel. Alle, der bruger disse servere, regeringen, den private sektor og den akademiske verden er nødt til at reagere nu for at lappe hullerne,« siger pressesekretær Jen Psaki ifølge CNN.

Meldingen fra Washington kommer efter, at det nu står klart, hvor omfattende hackerangrebet, som har stået på i to måneder, er.

Ifølge tech-mediet Wired er det en kinesisk hackergruppe ved navn Hafnium, der har lanceret det ondsindede computerangreb.

Jen Psaki fortalte fredag aften, hvor alvorligt hackerangrebet er. Foto: Samuel Corum Vis mere Jen Psaki fortalte fredag aften, hvor alvorligt hackerangrebet er. Foto: Samuel Corum

Angrebet menes, at kunne spores så langt tilbage som til 6. januar. Men først i denne uge har alarmklokkkerne ringet hos cybersikkerhedsfirmaer verden over.

Det er it-sikkerhedsfirmaet Volexity, der var det første til at opdage angrebet.

Stifter Steven Adair fortæller til Wired, at hackerne ved deres metode kan have åbnet en skjult adgang til private og offentlige computere, som kan benyttes sidenhen.

»Det er en tikkende bombe, som kan blive anvendt på et hvilket som helst tidspunkt,« siger han.

I Norge advarer leder af NSM ‘Nasjonalt cybersikkerhetssenter,’ Bente Hoff, mod angrebet.

»Dette er en meget alvorlig situation, som kan få store konsekvenser. Vi har allerede set udnyttelse af disse sårbarheder i Norge. På nuværende tidspunkt har vi set et begrænset anvendelsesområde, men dette er en situation under hurtig udvikling,« siger hun ifølge Dagbladet.

Ifølge Wired fortæller en kilde med indsigt i efterforskningen, at hundredtusindvis af computere verden over er blevet inficeret. 30.000 alene i USA menes at være ramt af hacker-angrebet.

Særligt mindre selskaber menes at være mål for hackerne. Ved at have infiltreret systemerne gennem Microsofts mailsystem, Exchance, der er softwaren bag eksempelvis mailprogrammet Outlook, har hackerne efterladt en dør på klem, som kan udnyttes senere til at stjæle filer og informationer gemt på de respektive computere.

Arkivfoto Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Arkivfoto Foto: LUCY NICHOLSON

Exchange bruges også på føderalt niveau i USA til mailkorrespondancer mellem amerikanske embedsmænd. Derfor kan der være følsomme oplysninger, der set fra Det Hvide Hus helst ikke skal slippe ud.

Brugere af Exchange opfordres til at installere seneste opdatering som følge af hackerangrebet.