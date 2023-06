Billederne af oversvømmede gader og huse langs Dnipr-floden i Kherson-regionen går verden rundt i disse dage.

Til næste år kan konsekvenserne ramme os danskere – og resten af verden.

Ukraine er ofte blevet kaldt 'Europas kornkammer' på grund af landets meget frugtbare landbrugsjord.

Men nu er store dele af den berømte ukrainske muld i fare for at blive ufrugtbar – med alvorlige konsekvenser for ikke blot Ukraine selv, men også resten af verden.

Det vand, som oversvømmer store dele af Kherson-regionen langs Dnipr-floden netop nu, skulle være blevet brugt som vandforsyning til landbruget i tre ukrainske regioner. Foto: George Ivanchenko/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Det vand, som oversvømmer store dele af Kherson-regionen langs Dnipr-floden netop nu, skulle være blevet brugt som vandforsyning til landbruget i tre ukrainske regioner. Foto: George Ivanchenko/EPA/Ritzau Scanpix

»Markerne i det sydlige Ukraine kan blive forvandlet til ørkener allerede næste år,« lyder det i en udtalelse fra Ukraines landbrugsministerium ifølge The Independent.

Årsagen er den store Nova Kakhovka-dæmnings kollaps.

Ifølge landbrugsministeriet er vigtige vandingssystemer, som bruges i tre ukrainske regioner blevet ødelagt, idet der blev brugt vand fra det inddæmmede vandreservoir – det vand, som netop nu skaber massive oversvømmelser langs Dnipr-floden efter ødelæggelsen af dæmningen.

Hele 600.000 hektar landbrugsjord har ifølge Ukraines landbrugsministerium mistet vandforsyningen på grund af katastrofen – og det kan føre til en global fødevarekrise, lyder advarslen.

Sidste år steg priserne på blandt andet brød og solsikkeolie markant – også her i Danmark – på grund af krigen i Ukraine, idet landets store eksport svandt voldsomt ind.

Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at stå bag ødelæggelsen af Nova Kakhovka-dæmningen. Den eksakte årsag til dæmningens kollaps er endnu ukendt.

Du kan følge udviklingen i krigen i Ukraine i vores liveblog, som du finder lige HER.