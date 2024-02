Et angreb mod USA.

Det lyder vildt, men det er ikke desto mindre, hvad FBI advarer om kan være på vej.

Ikke et militært angreb, men et storstilet hackerangreb mod amerikansk infrastruktur, som kan få voldsomme konsekvenser for helt almindelige amerikanere.

Sådan lød det fra FBIs direktør Christopher Wray under en høring i et udvalg i Kongressen, som beskæftiger sig med Kinas kommunistparti. Det skriver CNN.

»Kinas hackere har udset sig amerikansk infrastruktur i deres forberedelser på at skabe kaos og skade amerikanske borgere,« sagde Christopher Wray under høringen, som fandt sted onsdag.

Ifølge FBI-direktøren har de kinesiske hackere blandt andet udset sig vandværker, elværker og olie- og gasrørledninger.

»Lad mig være ærlig: Cybertrusler mod vores kritiske infrastruktur er en ægte trussel mod vores fysiske sikkerhed,« lyder advarslen fra Christopher Wray.

Den dramatiske udmelding viser ifølge CNN, at bekymringen over et muligt angreb fra statslige kinesiske hackere har nået et helt nyt niveau i USA.

Det sker på et tidspunkt, hvor der ellers arbejdes i kulissen på at forbedre forholdet mellem de to supermagter.

Kinas præsident Xi Jinping har for nylig lovet USAs Joe Biden, at kineserne ikke vil blande sig i det kommende amerikanske præsidentvalg, men den forsikring giver FBI-direktøren ikke meget for.

»Kina har lovet en masse ting gennem årene. Jeg tænker, jeg vil tro på det, når jeg ser det,« sagde Christopher Wrey under høringen.

Ifølge CNN vil de amerikanske efterretningstjenester holde vågent øje med, om kineserne holder deres ord og ikke forsøger at påvirke valget til november.

Den kinesiske regering har tidligere afvist alle anklager om, at hackere forbereder cyberangreb mod USA.