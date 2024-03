Det er skævere end det skæve tårn i Pisa.

Og nu slår rådhuset i Bologna alarm, og vil bruge et trecifret millionbeløb på at sørge for, at den populære turistattraktion ikke kollapser.

Der er tale om det 48 meter høje Garisenda-tårn, der blev bygget i det 12. århundrede, og står - omend en smule skævt - centralt placeret i den norditalienske by Bologna.

Sidste år måtte man afspærre gaderne omkring tårnet, da eksperter skulle undersøge, hvor tæt tårnet var på at falde til jorden.

Garisenda-tårnet står ved siden af et andet tårn. Sammen bliver de kaldt for 'symbolet på Bologna'. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Garisenda-tårnet står ved siden af et andet tårn. Sammen bliver de kaldt for 'symbolet på Bologna'. Foto: Gabriel Bouys/AFP/Ritzau Scanpix

Undersøgelsen fandt en »uventet og accellerende tendens« af fortætning ved bunden af tårnet, som førte til et gradvist kollaps af grundmuren.

Det skæve tårn i Pisa hælder med 3,9 grader, mens Garisenda-tårnet hælder med hele fire grader.

Ifølge det amerikanske medie CNN skulle borgmesteren i Bologna, Matteo Lepore, have lovet, at man vil tage aktion.

Det vil man gøre ved hjælp af kabler, der tidligere er blevet brugt ved tårnet i Pisa, og specialtilpassede stålstilladser, der skal redde tårnet.

»Det vil gøre det muligt at sikre tårnet. I 2025 og 2026 vil der blive udført yderligere konsoliderings- og restaureringsarbejde, som stadig mangler at blive planlagt,« sagde borgmesteren på et pressemøde.

Det vil ifølge borgmesteren tage omkring seks måneder at få udstyrret tilpasset det skæve tårn i Bologna.