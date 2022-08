Lyt til artiklen

Sommer, sol, strande og sangria. Costa del Sol har i mange år været et et yndet turistmål – ikke mindst for danskere.

Men nu slår myndighederne i danskerparadiset alarm.

»Vi vil have tilfredse turister. Ikke ristede turister, som er bange for at færdes på mørke gader,« siger formanden for Costa del Sol's turistråd Francisco Salado til Sky News.

Baggrunden er nye tiltag for at spare på energien, som den spanske regering hastevedtog sidste uge.

Tiltag, som blandt andet betyder, at hoteller, lufthavne, shoppingcentre og offentlige bygninger – inklusiv den offentlige transport – ikke må køles længere ned end til 27 grader i sommerhalvåret. Og efter klokken 22 skal lyset være slukket på ubrugte kontorer, i butiksvinduer og ved monumenter.

Det får turistformanden til at rase – ikke mindst over timingen.

»Det virker som om denne lov er blevet skrevet af en marsmand, én som er komplet uvidende om vores land og ikke har forhørt sig hos nogen som helst,« siger Francisco Salado.

Ifølge turistformanden giver det 'ingen mening' at tvinge temperaturen op til 27 grader indendørs midt under en hedebølge, som den Spanien befinder sig i netop nu.

I løbet af en historisk varm sommer i Sydeuropa har temperaturen flere gange været over 40 grader mange steder i Spanien, herunder i Costa del Sol.

Turismen er ekstremt vigtig for Spanien, hvor den i 2020 stod for hele 14,3 procent af bruttonationalproduktet og 18 procent af eksporten.

Landet blev derfor meget hårdt ramt af coronakrisens rejserestriktioner og har desperat behov for, at turisterne vender tilbage som før pandemien.

Francisco Salados modstand mod Pedro Sánchez' socialistiske regerings hastelovgivning skal ses i den sammenhæng.

Regeringen har følt sig nødsaget til at sætte de energisparende initiativer i værk for at spare syv procent af landets forbrug af gas og dermed leve op til den europæiske nødplan, der blev aftalt i EU forrige uge.

Årsagen er – som de fleste nok ved – den forestående energikrise på grund af krigen i Ukraine og de usikre gasleverancer fra Rusland.

Det er dog kommet frem, at turister i Spanien gerne må skrue op for aircondition'en på deres egne hotelværelser.

Det er kun de fælles arealer, som ikke må være køligere end 27 grader i sommerhalvåret og 19 grader i vinterhalvåret.