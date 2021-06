Billederne siger i virkeligheden alt.

»Det er som en helt anden verden. Det her landskab skriger problemer for mig. For mig er det her et stort wakeupcall,« siger Pat Mulroy.

Hun er tidligere chef for Southern Nevada Water Authority, altså myndigheden med ansvar for vandbeholdningen i den amerikanske stat, og i et interview med nyhedsbureauet Reuters slår hun alarm over det syn, man bliver mødt af ved Lake Mead.

Her vidner de hvidlige klippesider over den menneskeskabte sø om, hvor meget vandstanden bare er faldet og faldet. Billeder fra området viser, hvor vandet plejede at nå op til. Se bare her:

Det er tydeligt overalt, hvor vandet tidligere har nået op. Foto: Ethan Miller Vis mere Det er tydeligt overalt, hvor vandet tidligere har nået op. Foto: Ethan Miller

Onsdag i sidste uge ramt vandstanden sit laveste niveau nogensinde, siden Hoover-dæmningen, der inddæmmer Lake Mead, stod færdig i midten af 1930erne: 326,6 meter over havets overflade – siden er vandstanden endda faldet yderligere nogle centimeter.

»Kig bare på badekarsringene,« som Pat Mulroy siger med henvisning til de hvide klippesider.

Bare siden år 2000 er vandstanden i Lake Mead faldet med 42,7 meter.

Og bare lige for at slå omfanget fast: Lake Mead er det største vandreservoir i USA. Det er livsnødvendigt for mindst 25 millioner mennesker i flere omkringliggende stater og i storbyer som Los Angeles, San Diego, Phoenix og Las Vegas.

Den lave vandstand har også fået betydning for bådejere. Flere ramper, der normalt bruges til at sætte både på vandet, kan ikke bruges i øjeblikket, fordi de simpelthen ikke når ned til vandet – og derfor er der lange køer de steder, hvor det endnu er muligt at få en båd på vandet. Foto: Ethan Miller Vis mere Den lave vandstand har også fået betydning for bådejere. Flere ramper, der normalt bruges til at sætte både på vandet, kan ikke bruges i øjeblikket, fordi de simpelthen ikke når ned til vandet – og derfor er der lange køer de steder, hvor det endnu er muligt at få en båd på vandet. Foto: Ethan Miller

Store del af det vestlige USA er i øjeblikket ramt af ekstrem tørke, hvilket ikke mindst er skyld i den lave vandstand i Lake Mead – og dermed en snigende vandmangel.

Lige nu befinder området sig i den tørreste periode i 115 år, og US Bureau of Reclamation er ifølge Reuters er tæt på at erklære Lake Mead i den mest 'ekstreme vandmangelstilstand' nogensinde.

Det vil betyde, at der vil blive skåret i vandforsyningen til stater som Arizona og Nevada samt til Mexico. Ifølge en talsmand vil eksempelvis Arizona få sin vandforsyning nedsat med en mængde svarende til et års forbrug for en million husstande.

I Las Vegas er der eksempelvis fra myndighedernes side allerede lagt strenge krav ud om, hvor meget det er tilladt at vande. I flere stater har landmænd måtte opgive flere afgrøder, fordi det simpelthen ikke er muligt at vande markerne.

I Utah har guvernør Spencer Cox endda udtalt, at der er brug for 'guddommelig indgriben', og han har bedt indbyggerne bede en bøn om regn.

Hoover-dæmningen i forgrunden og Lake Mead i baggrunden. Foto: BRIDGET BENNET Vis mere Hoover-dæmningen i forgrunden og Lake Mead i baggrunden. Foto: BRIDGET BENNET

Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er bedre tider på vej.

»Der er 100 procents chance for, at det bliver værre, før det bliver bedre,« som klimaforskeren Daniel Swain siger til New York Times:

»Vi har en lang, tør sommer foran os.«

Tilbage ved Lake Mead siger den tidligere vandbeholdningschef Pat Mulroy det sådan her:

»Vi ændrer ikke adfærd, medmindre det er absolut nødvendigt, men når vi kigger ud på søen her, er det tydeligt, at det øjeblik er kommet,« siger hun.