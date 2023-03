Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En brand er brudt ud i en 42-etagers skyskraber, der var under opførelse, i et butiksområde i Hongkong.

I den forbindelse lyder meldingen, at to personer, som siges at have været forbikørende bilister, er blevet bragt til hospitalet.

Det skriver flere medier, herunder South China Morning Post.

Videoer af den brændende bygning bliver også i skrivende stund spredt vidt og bredt på internettet.

A building is seen on fire in Hong Kong, China March 3, 2023. REUTERS/Tyrone Siu Foto: TYRONE SIU Vis mere A building is seen on fire in Hong Kong, China March 3, 2023. REUTERS/Tyrone Siu Foto: TYRONE SIU

Tilstanden på de tilskadekomne er ukendt.

Stilladset omkring bygningen var opslugt af flammer og brændende gløder fra bygningen i Middle Road, Tsim Sha Tsui, antændte genstande på jorden.

Flammerne på nogle etager var så voldsomme, at øjenvidner kunne berette om eksplosioner.

Brandvæsenet rådede beboere i nærheden, der var ramt af røgen og en usædvanlig lugt, til at lukke døre og vinduer og bevare roen.

Hongkong er blevet ramt af en række store brande i byområder i de seneste par måneder.

En brand udbrød i en industribygning i San Po Kong i januar, og det tog brandmændene næsten 10 timer at få ilden under kontrol.