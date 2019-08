»Forhåbentlig finder de mig 'ikke skyldig' - med Guds hjælp. Dommen falder onsdag, så I må endelig blive ved med at bede for mig. Forhåbentlig bliver jeg ikke nødt til at gå i fængsel igen.«

Sådan sagde den amerikanske rapper A$AP Rocky, da han mandag gav koncert i Anaheim, Californien.

Det var hiphop-stjernens første koncert efter løsladelsen fra svensk fængsel 2. august. Her havde A$AP Rocky, hvis virkelige navn er Rakim Mayers, siddet fængslet efter et gadeslagsmål i Stockholms gader.

Amerikanske medier og advokatholdet, der arbejder for den 30-årige, har begge antydet, at A$AP Rocky ikke selv har planer om at være til stede, når domsafsigelsen onsdag finder sted i Stockholm.

Her forlader den amerikanske rapper ASAP Rocky og USA's særlige udsending i gidselsager, Robert O'Brien retten i Stockholm. Foto: FREDRIK PERSSON - Ritzau Vis mere Her forlader den amerikanske rapper ASAP Rocky og USA's særlige udsending i gidselsager, Robert O'Brien retten i Stockholm. Foto: FREDRIK PERSSON - Ritzau

Til det amerikanske nyhedsmedie TMZ understreger en talsmand for rapperens advokat, at A$AP Rocky ifølge svensk lovgivning ikke har pligt til at møde op. Og da rapperen 3. august forlod Sverige i privatfly, fastholdt han også, at han aldrig igen ville sætte sine fødder i Sverige.

Under koncerten i Californien, hvor A$AP Rocky var hovednavnet ved Real Street Festival i byen Anaheim, råbte publikum ved flere lejligheder 'Fuck Sweden'. Og flere af festivalens øvrige kunstnere var også ude med riven efter landet, der tilbageholdt rapstjernen i tre uger.

Selv var A$AP Rocky, der under retssagen også fik assistance af selveste præsident Donald Trump, mere varsom med sine udtalelser fra scenen. Og han sagde blandt andet:

»Det var i sandhed en meget ydmygende oplevelse. Og jeg har bestemt intet imod det svenske folk. Det var dem, der demonstrerede for min løsladelse foran fængslet.«

A$AP Rocky. Foto: ANGELA WEISS - AFP Vis mere A$AP Rocky. Foto: ANGELA WEISS - AFP

Donald Trump blandede sig også i den svenske retssag imod A$AP Rocky. Foto: SAUL LOEB - AFP Vis mere Donald Trump blandede sig også i den svenske retssag imod A$AP Rocky. Foto: SAUL LOEB - AFP

Balladen i Sverige startede, da to svenske immigranter fra Afghanistan kom i skænderi og siden i slagsmål med A$AP Rocky og to af hans bodyguards.

På en mobilltefon-optagelse kan det ses, at A$AP Rocky først smider ét af ofrene hen ad gaden og siden sparker ham.

Rapperen er anklaget for overfald og vold. Og han risikerer en fængselsstraf, hvis den svenske dommer onsdag finder det passende.

Med den amerikanske præsident ved sin side er det ifølge New York Times dog tvivlsomt, hvorvidt A$AP Rocky vil møde op til eventuel afsoning.