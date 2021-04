Den tidligere betjent Derek Chauvin er kendt skyldig i at have dræbt den sorte amerikaner George Floyd under en anholdelse 25. maj sidste år.

Det står klart, efter at et enigt nævningeting tirsdag leverede sin dom i retssalen i Minneapolis.

Chauvin kendes skyldig i alle tre anklagepunkter, hvoraf den mest alvorlige drejer sig om forsætligt drab. Han risikerer op til 40 års fængsel, når strafudmålingen vil finde sted om cirka to måneder.

Afgørelsen blev læst op af dommer Peter Cahill kort efter klokken 23 dansk tid.

Den hvide betjent blev tiltalt for blandt andet drab, efter at han i maj sidste år placerede sit knæ på Floyds hals i over ni minutter.

Floyds død førte til store protester i USA under navnet "Black Lives Matter". Bevægelsen kæmper mod politivold og racemæssig ulighed.

Læs B.T.'s liveblog om domsafsigelsen nedenfor.