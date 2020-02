Enorme sværme er ifølge eksperter et resultat af ekstreme svingninger i vejret i Østafrika.

Græshopper raserer afgrøder i nogle af verdens fattigste og mest sårbare regioner. Millioner af mennesker i blandt andet Somalia og Pakistan er i fare for at blive ofre for sultkatastrofer, da tykke skyer med insekter er begyndt at ødelægge afgrøder.

Ørkengræshopperne er usædvanligt store og fortærer enorme mængder af afgrøder og anden føde. Det skriver landbrugsdepartementet i Somalia.

De enorme sværme er ifølge eksperter et resultat af ekstreme svingninger i vejret i det østlige Afrika.

- Årets græshoppeinvasion er allerede uden sidestykke i omfang og skadepotentiale, siger FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Milliarder af græshopper truer også madforsyningerne for mennesker og husdyr i Etiopien og Kenya, hvor der tales om den værste græshoppeplage i 70 år.

Hvis ikke situationen kommer under kontrol, kan der være 500 gange så mange græshopper til sommer, advarer FN.

I Asien har de pakistanske myndigheder erklæret krisetilstand i forbindelse med bekæmpelsen af en invasion af græshopper, som truer landets fødevareforsyning.

Græshopperne kom til Pakistan fra Iran i juni og har allerede gjort store indhug på marker med hvede, majs og bomuld i den sydvestlige del af landet.

Klimaforsker Abubakr Salih Babiker i Nairobi siger, at de enorme sværme har sammenhæng med klimaforandringer.

I det østlige Afrika var der omfattende tørke for et par år siden. Stigende temperaturer i havet ud for det østlige Afrika bidrog til ekstreme nedbørsmængder sidste år. Varmt og fugtigt vejr er ideelt for græshopper, når de formerer sig.

/ritzau/AFP